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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يوجه نصائح مهمة قبل تناول الفسيخ في رمضان

الفسيخ
الفسيخ

قال الدكتور رضا محمد رمضان الجوهري، أخصائي سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، إن شم النسيم فى رمضان قد يحتفل به البعض بتناول الفسيخ الذي له تأثيره على الصحة ، لذا نوجه المواطنين ببعض النصائح قبل تناول الفسيخ.

وأضاف رمضان أنه على رأس هذه النصائح شراء الفسيخ بصفحة خاصة والاسماك بصفة عامة من أماكن موثوق بها، بالإضافة إلى محاولة تصنيع الفسيخ فى المنزل لضمان عدم فساده، بالاضافة إلى إزالة الرأس والذيل والأحشاء وتنظيفه جيدا.
 

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وتابع لـ صدى البلد: " يجب نقعه فى الماء والخل وعصير الليمون قبل تناوله بفترة كافية لتخفيف الملح، وتناول كميات صغيرة منه وعدم الإفراط فى تناوله، إلى جانب تناول كميات كبيرة من الخضروات معه مثل البصل والبقدونس والخس، كما ينصح أيضا باستبدال الفسيخ بالرنجة المدخنة حيث ان طريقة التدخين تقلل من نمو البكتيريا وأيضا ينصح بشويها على النار قبل الاستخدام لان تعرضها للنار يقتل البكتيريا فتكون اكثر أمانا ولا تسبب التسمم".
 

واستكمل : " الوقاية خير من العلاج، لذلك يجب التقليل من استهلاك الفسيخ أو عدم تناوله إطلاقًا، ويمكن استبداله بأنواع أخرى من الأسماك المملحة أقل ضررًا وأكثر فائدةً".
 

التعليم العالي المركز القومى للبحوث شم النسيم مركز القومي للبحوث

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