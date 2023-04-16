البحث العلمي تعلن عن محاضرات ودورة تدريبية للتصوير المقطعي بالأشعة السينية.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته في الشرق الأوسط SESAME، عن الإصدار الأول لمحاضرات ودورة تدريبية BEATS للتصوير المقطعي بالأشعة السينية والمزمع عقدها في مركز سيزامي يومي 6-7 يونيو 2023.

واشارت إلى أنه سيتم نقل المحاضرات التي ستعقد يوم 6 يونيو المقبل عبر الإنترنت ، بينما ستعقد يوم 7 يونيو جلسة تدريب عملية في خط الشعاع في SESAME ،والتي ستقتصر على عشرة مشاركين فقط.

وأكدت الأكاديمية ان المحاضرات والدورة التدريبية ستوفر قاعدة معرفية نظرية وتجريبية للتصوير المقطعي بالإشعاع السينكروتروني.



ويضم مشروع BEATS مرافق بحثية رائدة في الشرق الأوسط، هي: (SESAME ومعهد قبرص) ومنشآت إشعاع السنكروترون الأوروبية ALBA-CELLS (إسبانيا) ، DESY (ألمانيا) ، ESRF (فرنسا) ، Elettra (إيطاليا) ، INFN (إيطاليا) ، PSI (سويسرا) و SOLARIS (بولندا(، ومن المقرر أن يتحمل مركز سيزامي نفقات السفر والإقامة للمتقدمين العشرة الناجحين الذين تم اختيارهم للمشاركة في التدريب العمليبينما لمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط .

