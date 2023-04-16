عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن محاضرات ودورة تدريبية للتصوير المقطعي بالأشعة السينية.. تفاصيل

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية وتطبيقاته في الشرق الأوسط SESAME، عن الإصدار الأول لمحاضرات ودورة تدريبية BEATS للتصوير المقطعي بالأشعة السينية والمزمع عقدها في مركز سيزامي يومي 6-7 يونيو 2023.

واشارت إلى أنه سيتم نقل المحاضرات التي ستعقد يوم 6 يونيو المقبل عبر الإنترنت ، بينما ستعقد يوم 7 يونيو جلسة تدريب عملية في خط الشعاع في SESAME ،والتي ستقتصر على عشرة مشاركين فقط.

وأكدت الأكاديمية ان المحاضرات والدورة التدريبية ستوفر قاعدة معرفية نظرية وتجريبية للتصوير المقطعي بالإشعاع السينكروتروني.

txt

التعليم العالي: غلق باب التقدم لوظيفة ملحق ثقافي.. اليوم

txt

إعلان نتائج المرحلة الثانية من مرحلة القطاعات للدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

txt

وزير التعليم العالي يستقبل المدير التنفيذي لهيئة التبادل التعليمي "فولبرايت"

txt

تعرف على تفاصيل المنح الدراسية المقدمة من الحكومة السلوفاكية للعام الدراسى 2023-2024

txt

  بمناسبة عيد القيامة.. الأعلى للجامعات: عدم عقد امتحانات الأحد المقبل

txt

التعليم العالي في أسبوع| تكريم الفائزين بمسابقة "أنت النجم".. واجتماع للمشروع القومي للجينوم المرجعي لقدماء المصريين

txt

لأول مرة .. الجامعة البريطانية في مصر تستضيف معسكر أكسفورد القاهرة للابتكار

txt

استقبال طلبات معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بنظيراتها بالبريد.. اليوم

txt

مصر تصير مركزا إقليميًا لجذب الطلاب الوافدين من أنحاء العالم بإمكانياتها وخبرات متخصصيها وأساتذتها الأكاديميين

txt

وزير التعليم العالي: الاستراتيجية الوطنية جعلت مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا لجذب الوافدين


ويضم مشروع BEATS مرافق بحثية رائدة في الشرق الأوسط، هي: (SESAME ومعهد قبرص) ومنشآت إشعاع السنكروترون الأوروبية ALBA-CELLS (إسبانيا) ، DESY (ألمانيا) ، ESRF (فرنسا) ، Elettra (إيطاليا) ، INFN (إيطاليا) ، PSI (سويسرا) و SOLARIS (بولندا(، ومن المقرر أن يتحمل مركز سيزامي نفقات السفر والإقامة للمتقدمين العشرة الناجحين الذين تم اختيارهم للمشاركة في التدريب العمليبينما لمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط .
 

أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وزير التعليم العالي التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

تبدأ من 50 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الأحد

عاجل.. أول تحرك من وزارة الرياضة بعد حكم عزل مرتضى منصور

لأول مرة منذ 11 شهرًا| الدولار يتراجع عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. ماذا قالت عنها الجهات الرسمية؟

تغيير النهاية.. أسرة مسلسل جعفر العمدة تعود للتصوير مجددا

الجيش السوداني يعلن هروب حميدتي من مخبئه

فرصة أخيرة.. تحركات مرتضى منصور للعودة إلى رئاسة الزمالك

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: غلق باب التقدم لوظيفة ملحق ثقافي.. اليوم

إعلان نتائج المرحلة الثانية من مرحلة القطاعات للدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

وزير التعليم العالي يستقبل المدير التنفيذي لهيئة التبادل التعليمي "فولبرايت"

تعرف على تفاصيل المنح الدراسية المقدمة من الحكومة السلوفاكية للعام الدراسى 2023-2024

  بمناسبة عيد القيامة.. الأعلى للجامعات: عدم عقد امتحانات الأحد المقبل

التعليم العالي في أسبوع| تكريم الفائزين بمسابقة "أنت النجم".. واجتماع للمشروع القومي للجينوم المرجعي لقدماء المصريين

لأول مرة .. الجامعة البريطانية في مصر تستضيف معسكر أكسفورد القاهرة للابتكار

استقبال طلبات معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بنظيراتها بالبريد.. اليوم

ترشيحاتنا

وقوع وفيات وإصابات.. حادث اختناق لعمال الدفع النفقي بين العزبتين القبلية والغربية بحلون

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

هل يسعى الزمالك لحرمان الأهلي من جماهيره بعد الهجوم على "شيكابالا"؟..تفاصيل

مكاسب معرض "رمسيس وذهب الفراعنة".. خبراء: يعطي دفعة بأرقام السياحة الثقافية

بعد التوترات فى السودان.. وزير الري يطمئن على البعثة المصرية

تبدأ من 1000 جنيه.. تفاصيل أعلى شهادة إدخار ببنك قناة السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنت بلبس العباية وأنزل اتخانق مع الستات.. 20 صورة لجورى بكر تضعها فى مأزق

نشرة المرأة والصحة|عادة شائعة في عمل الكحك تسبب أمراضا خطيرة.. وهذا ما يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر مع الفسيخ والرنجة

طريقة عمل وصفة تفتيح البشرة اليابانية .. وبهذه الخطوات اصنعى دقيق الأرز

أكلات شم النسيم.. ما تأثير تناول البيض المسلوق على الجسم؟

فيديو

أنا حر ما لم أضر..تامر حبيب يرد على تصريحات بشأن هويته الجنسية «فيديوجراف»

السودان| دعوات دولية لوقف الاشتباكات.. واجتماع طارئ للجامعة العربية بطلب مصري سعودي

جعفر العمدة الحلقة 25 قبل العرض.. شوقي يوجه ضربة موجعة لـ محمد رمضان

أزمات تلاحق كليوباترا بعد 2053 سنة من وفاتها.. حكاية وثائقي أزعج المصريين|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ