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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: غلق باب التقدم لوظيفة ملحق ثقافي.. اليوم

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن غلق باب التقدم لوظيفة "ملحق ثقافي مدير مكتب" ووظيفة "ملحق ثقافي"، اليوم، وشمل الإعلان طلب "ملحق ثقافي – مدير مكتب" بالمكاتب الثقافية المصرية بالخارج في الدول التالية: "موسكو/ روسيا الاتحادية – بكين/ الصين – مونتريال/ كندا – مدريد/ أسبانيا- لندن/ المملكة المتحدة- روما/ إيطاليا".

بينما شمل الإعلان طلب "ملحق ثقافي" المكاتب الثقافية المصرية بالخارج في الدول التالية: "واشنطن/ الولايات المتحدة الأمريكية – مونتريال/ كندا – لندن/ المملكة المتحدة – روما/ إيطاليا".

بدأ التقدم على الإعلان من يوم الإثنين الموافق 3 أبريل، وحتى يوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 الساعة 11.55 مساء.

ويشترط في المتقدم للإعلان أن يكون مصري الجنسية، وألا يزيد العمر عن 56 سنة وقت التقدم للإعلان، وموافقة جهة العمل على السفر، وأن يكون المتقدم لشغل وظيفة ملحق ثقافي مدير (مكتب/ مركز) أستاذ بإحدى الجامعات المصرية الحكومية أو المراكز البحثية التابعة لوزارة البحث العلمي، وأن يكون قائمًا بالعمل وقت التقدم للوظيفة.

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ويمكن الاطلاع على باقي الشروط وتفاصيل الإعلان والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
http://tinyurl.com/eceb-call2023

جدير بالذكر أن هذا الإعلان يأتي في ضوء حرص الوزارة على تحقيق التواصل الثقافي والتعليمي مع دول العالم المختلفة وتقديم الرعاية التعليمية والاجتماعية والصحية لأبنائنا المصريين المبتعثين للخارج، وكذا الطلاب المصريين الدارسين بالخارج على نفقتهم الخاصة.

قطاع الشئون الثقافية والبعثات التعليم العالي البحث العلمي

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