وزير التعليم العالي يشهد فعاليات تكريم الفائزين في مسابقة "أنت النجم" بجامعة حلوان

عاشور يرأس اجتماع مجلس إدارة المشروع القومي للجينوم المرجعي لقدماء المصريين

بحوث الفلزات ينظم المؤتمر والتجمع السنوى الأول للاتحاد الإفريقي للحام



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي عدة أحداث، أبرزها، قيام الدكتور أيمن عاشور بترأس اجتماع مجلس إدارة المشروع القومي للجينوم ، وتنظيم معهد بحوث الفلزات المؤتمر والتجمع السنوى الأول للاتحاد الإفريقي للحام.

فقد شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة (أنت النجم) التي نظمتها جامعة حلوان بكلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك.

وذلك بحضور د. السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، د.منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، د.حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، د.شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين.

في بداية كلمته، هنأ الوزير الطلاب الفائزين في المسابقة، موجهًا الشكر لأسرة جامعة حلوان، ولكل المشاركين في الإعداد والتنظيم لهذا الحدث المتميز.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية الأنشطة الطلابية، وأنها تمثل ركيزة أساسية من ركائز بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وتحرص الدولة المصرية وبتوجيهات ورعاية ودعم من القيادة السياسية على توسيع قواعدها لتشمل كافة أبنائنا في مؤسسات التعليم الجامعي والعالي.



كما ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الجينوم المرجعي للمصريين، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع الجينوم المصري، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة والسكان الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، واللواء خالد عامر مدير البحوث الطبية والطب التجديدي بوزارة الدفاع والباحث الرئيسي للمشروع، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وحضر عبر تقنية الفيديو كونفرانس من انجلترا، السير مجدي يعقوب، رئيس مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، والدكتور هشام صادق، الأستاذ بجامعة ساوث ويست بالولايات المتحدة الأمريكية، وممثلي هيئة الأمن الوطني، وهيئة الأمن القومي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور على الأهمية التي توليها الدولة بكل أجهزتها لتنفيذ هذا المشروع القومي الذى يعود بالنفع على المواطنين، ويساعد على التنبؤ بالأمراض الوبائية المُستقبلية، وتحديد طرق مواجهتها، والاكتشاف المُبكر للجينات المُتعلقة بالأمراض الأكثر شيوعا بين المصريين وأفضل البروتوكولات العلاجية والوقائية لها، ومساعدة منظومة الصحة المصرية من الاستفادة من التقدم الطبي في مجال الطب الشخصي، من خلال النتائج العلمية غير المسبوقة التي يُحققها المشروع فى هذا المجال، لافتًا إلى أن المشروع يضم نُخبة مُتميزة من العلماء الأجلاء والخبرات الوطنية في التخصصات العلمية ذات الصلة بمشاركة الجامعات المصرية والمراكز البحثية.



بينما نظم مركز بحوث وتطوير الفلزات المؤتمر والتجمع السنوى الأول للاتحاد الإفريقى للحام، تحت عنوان "تكنولوجيا اللحام والعمليات المتعلقة باللحام"، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى للحام Welding Federation-Africa (TWF) بحضور جون تربتون رئيس الاتحاد. وبرعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضح إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس المركز، أن المؤتمر يهدف لمناقشة تطوير تكنولوجيا اللحام والتصنيع، وتبادل الخبرات العلمية بين الدول الأعضاء فى هذا المجال، والتعاون فى تنفيذ أهداف الاتحاد فى عمل مواصفات موحدة على مستوى القارة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ المؤتمر بالنظام الهجين بين الحضور الفعلى، وعبر الفيديو كونفرانس؛ لزيادة فرص تبادل المعرفة والخبرات، فضلًا عن تقوية العلاقات بين المشاركين بالمؤتمر.

وأشار إبراهيم غياض إلى أن الفعاليات تضمنت عرض ومناقشة 78 بحثًا أكاديميًا وتطبيقيًا على مدار الجلسات العلمية التى تضمنها المؤتمر، وتطرقت الأبحاث إلى عدة محاور فى مجال تكنولوجيا وميتالورجيا اللحام، ودراسة خواص وأداء المواد، وتحليل أسباب الانهيارات لمعدات المصانع وطرق التغلب عليها.

وأضاف غياض أن المؤتمر شهد حضورًا عالميًا واسعًا، من حوالى 28 دولة من مختلف دول العالم، وحضر الجلسات العلمية أكثر من 150 مشاركًا من الجامعات ومراكز البحوث والشركات الصناعية، مشيرًا إلى أن المؤتمر شهد كذلك مشاركة لطلاب الماجستير والدكتوراه وشباب الباحثين ومهندسي الصناعة من عدة دول؛ بهدف فتح جسور التواصل بين الباحثين المصريين وزيادة الاحتكاك بنظرائهم الدوليين لتعزيز قدراتهم البحثية.