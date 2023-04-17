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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد إلغاء التوزيع الإقليمي.. التعليم العالي: لا تعديلات أخرى بالتنسيق حتى الآن

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

 يترقب طلاب الثانوية العامة التعرف على كل ما هو يخص قواعد تنسيق الجامعات 2023, حيث أن المجلس الأعلى للجامعات أعلن الموافقة على إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي، وذلك بالنسبة للشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية)، وأيضا الشهادات الفنية، وذلك للقبول بداية من موسم تنسيق القبول في العام الجامعى 2023 /2024.
 

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وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي من بين قواعد تنسيق القبول في الجامعات، هو في إطار حرص التزام المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق بأحكام القضاء الصادرة بهذا الشأن.

 وأضاف المصدر أن القرار الصادر سيحافظ على حقوق الطلاب، كما سيمنحهم الاحقية الكاملة فى الالتحاق بالكليات التي يريدونها .
 وتابع لصدى البلد : " لا يوجد أي تغيير آخر في قواعد تنسيق القبول بالجامعات 2023 ، وذلك باستثناء إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لكليات التمريض ومعاهد التمريض وكليات التربية ، مؤكدا أن القرار بإلغاء قواعد التوزيع الإقليمى يحقق العدالة والمساواة بين كل الطلاب من خريجي الثانوية العامة من أجل الالتحاق بالكليات والجامعات.

 وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة عين شمس.

وفي بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.
 

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