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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نادي ريادة الأعمال جامعة القاهرة يعلن عن فتح باب التقديم.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم على عضوية النادي، وطلب استخراج كارنيه العضوية.

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آداب القاهرة تعلن عن تعليمات هامة لطلاب اللائحة القديمة.. تفاصيل

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الخشت يعلن فوز 13 مشاركا بجوائز مسابقة وقف الفنجري حول تنمية الريف

طريق التقديم

- التقديم مجاني 
- متاح لكل منتسبي جامعة القاهرة بداية من الطلاب الى أعضاء هيئة التدريس 
- وللمرة الأولى متاح التسجيل والانضمام لغير المنتسبين لجامعة القاهرة
‏https://forms.gle/o2MPkPif4LtHJ3nx6

جامعة القاهرة

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اجتماعين لمتابعة مشروع جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر كأول جامعة برامج على مستوى العالم، وذلك في إطار التحول نحو جامعات الجيل الرابع وخلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، والتوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي الدولي المتميز من خلال برامج دراسية عصرية تلبي احتياجات سوق العمل.

واطلع الدكتور الخشت، خلال الاجتماع الأول، على تطورات الجوانب الإنشائية والتشطيبات الخاصة بمشروع جامعة القاهرة الدولية والتي وصلت للمراحل الأخيرة وأوشكت على الانتهاء، وتتضمن الإنشاءات والتجهيزات، والتشطيبات الداخلية والخارجية، والأعمال الاليكتروميكانيكية، وتوريد الأثاث.

وخلال الاجتماع الثاني، استعرض الدكتور محمد الخشت اللمسات الأخيرة في كل من الهيكل الإداري التنظيمي، والهيكل الأكاديمي، وموقف البرامج الدراسية المُقرر بدء الدراسة بها بجامعة القاهرة الدولية والتي تم إعدادها باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وتسد الفجوة المعرفية، وتلبي الحاجة الوظيفية في المشروعات القومية المصرية، وتقدم خريجًا بمواصفات عالمية يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية والتجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الدولية الجديدة التي سيتم فتح باب القبول والتسجيل بها.

نادي ريادة الأعمال جامعة القاهرة باب التقديم عضوية النادي كارنيه العضوية منتسبي جامعة القاهرة Jobs Education

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