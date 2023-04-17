آداب القاهرة تعلن عن تعليمات هامة لطلاب اللائحة القديمة.. تفاصيل

أعلنت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن تعليمات هامة لطلاب اللائحة القديمة لمن يرغب في دخول الامتحانات .

وقالت الدكتورة عبير عبد السلام ، إنه على طلاب اللائحة القديمة الذين يرغبون فى دخول امتحانات العام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ، التوجه إلى إدارة شئون التعليم و الطلاب لملء استمارة دخول الامتحانات و تحديث البيانات .

جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أسماء الفائزين في مسابقة وقف الفنجري لعام 2022 بعنوان "تنمية الريف المصري وبناء شخصية المواطن"، وذلك بعد انتهاء لجنة التحكيم من فحص ومناقشة وتقييم الأبحاث التي تقدم بها الباحثون المتسابقون من مختلف الجهات.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الفائزين بجوائز المسابقة والبالغ عددهم 13 فائزًا، منهم 3 جوائز أصلية، و 10 جوائز تشجيعية، مشيرًا إلى أن المسابقة ركزت على تنمية الريف المصري لدعم مشروع تطوير قرى الريف المصري.

ففي جوائز مسابقة الفنجري الأصلية، فاز بالمركز الأول (25 ألف جنيه) الدكتور هشام أحمد محمد إبراهيم الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، وفاز بالمركز الثاني (15 ألف جنيه) الباحث أحمد أنور أحمد بجامعة حلوان، كما فازت بالمركز الثالث (10 آلاف جنيه) الباحثة مرفت عادل محمد أحمد باحثة دكتوراه بكلية الآداب بجامعة القاهرة.