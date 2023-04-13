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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تعلن عن عدد من الكورسات .. تفاصيل

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

أعلن مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تنظيم كورس للتقديم التليفزيوني خلال الفترة المقبلة .

وأوضح مركز التدريب و التوثيق و الانتاج الاعلامى  ، أن كورس التقديم التلفزيوني يؤهل الطالب لدخول اختبارات المذيعين والتعايش مع الكاميرا والتواصل مع الجمهور.

كما يساعدهم أيضًا في التواصل الجيد والحضور وبناء الشخصية واللغة ومداخل الإقناع والتأثير .

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جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر، نظمت كليتا الإعلام والدراسات العليا للتربية والمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، صباح اليوم، معرض ملابس بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس للكليات الثلاث.

ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن سلسلة من المعارض التي تحرص جامعة القاهرة على تنظيمها باستمرار وتستهدف توفير الملابس الجديدة للطلاب، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد الخشت بضرورة تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع الطلبة والطالبات في كافة المجالات والوفاء باحتياجاتهم وتحفيزهم لمزيد من الجد والاجتهاد، وإدخال الفرحة قلوبهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتضمنت المعروضات ملابس جديدة مختلفة الأنواع والمقاسات وذات جودة عالية بهدف التخفيف عن كاهل الطلاب وتوفير احتياجاتهم من الملابس والأحذية والشنط وغيرها.

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