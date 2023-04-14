المدير التنفيذي لمستشفى جامعة القاهرة: نعمل على افتتاح العيادات الخارجية المسائية

كشف الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفى جامعة القاهرة ، عن موعد افتتاح العيادات الخارجية المسائية بمستشفى أبو الريش اليابانى.

وقال الدكتور حسام صلاح ، نحن نعمل على افتتاح العيادات الخارجية المسائية بعد شهر رمضان و نتمنى أن هذه الخطوة تنجح.

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على الجانب الآخر ، نجح فريق طبي من مستشفى الطوارئ والاستقبال بقصر العيني بجامعة القاهرة، في إجراء عملية جراحية حرجة لاستخراج سكين من ظهر سيدة تم طعنها بها، واستغرقت العملية الجراحية 3 ساعات فقط، بما يمثل إضافة جديدة إلى سجل نجاحات مستشفيات قصر العينى المشهودة وتميُز كوادرها الطبية.

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالفريق الطبي لنجاحه في إجراء العملية الجراحية الحرجة والحفاظ على حياة المصابة، كما أشاد بكفاءة الفرق والكوادر الطبية بمستشفيات جامعة القاهرة، مؤكدًا حرص الجامعة على رفع كفاءة واستحداث الخدمات الطبية المُقدمة بمستشفياتها وتوفير العناصر البشرية المؤهلة بما يتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية، وبما يساهم في تحقيق نتائج مشرِفة دائمًا، وتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

وأكد د.الخشت أن الجامعة حريصة دائما على تقدير وتكريم الفرق الطبية المتميزة،التى تضيف بكفاءاتها نجاحات جديدة لمستشفيات جامعة القاهرة، مما يؤكد تميزها ،ويعكس إمكاناتها وقدراتها،ومهارات أطبائها،وكوادرها التمريضية.