أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة مركز اللغة و الثقافة العربية البحثية في دورتها الأولى لعام 2023.
شروط البحث
وأوضحت الكلية إن شروط التقديم للمسابقة تشمل التالي:
ألا يقل عدد كلمات البحث عن ٦٠٠٠ كلمة ولا يزيد عن ١٠٠٠٠ كلمة.
يصدر البحث مستخلص لا يزيد عن ٢٥٠ كلمة و يتضمن عرضا سريعا لاهم عناصر البحث.
يلحق بالبحث المصادر و المراجع المستخدمة فى البحث.
الا يكون البحث قد نشر فى مكان آخر.
جوائز المسابقة
المركز الأول : ٥٠٠٠ جنية المركز الثانى : ٣٠٠٠ جنية المركز الثالث : ٢٠٠٠ جنية
و أوضحت كلية الآداب ، أن الأبحاث ستسلم إلى إدارة المركز فى موعد اقصاه ١٥ يونيو المقبل، كما تجرى عملية التحكيم فى فترة أقصاها شهر و تنتهى فى موعد أقصاه ١٥ يوليو.
لطلاب جامعة القاهرة..اعرف على شروط مسابقة مركز اللغة والثقافة العربية البحثية
أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة مركز اللغة و الثقافة العربية البحثية في دورتها الأولى لعام 2023.