لطلاب جامعة القاهرة..اعرف على شروط مسابقة مركز اللغة والثقافة العربية البحثية

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة مركز اللغة و الثقافة العربية البحثية في دورتها الأولى لعام 2023.

شروط البحث

وأوضحت الكلية إن شروط التقديم للمسابقة تشمل التالي:

ألا يقل عدد كلمات البحث عن ٦٠٠٠ كلمة ولا يزيد عن ١٠٠٠٠ كلمة.

يصدر البحث مستخلص لا يزيد عن ٢٥٠ كلمة و يتضمن عرضا سريعا لاهم عناصر البحث.

يلحق بالبحث المصادر و المراجع المستخدمة فى البحث.

الا يكون البحث قد نشر فى مكان آخر.

جوائز المسابقة

المركز الأول : ٥٠٠٠ جنية المركز الثانى : ٣٠٠٠ جنية المركز الثالث : ٢٠٠٠ جنية

و أوضحت كلية الآداب ، أن الأبحاث ستسلم إلى إدارة المركز فى موعد اقصاه ١٥ يونيو المقبل، كما تجرى عملية التحكيم فى فترة أقصاها شهر و تنتهى فى موعد أقصاه ١٥ يوليو.