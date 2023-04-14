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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على جوائز مسابقة مركز اللغة والثقافة العربية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة مركز اللغة و الثقافة العربية البحثية في دورتها الأولى لعام 2023.

شروط البحث


وأوضحت الكلية إن شروط التقديم للمسابقة تشمل التالي:

ألا يقل عدد كلمات البحث عن ٦٠٠٠ كلمة ولا يزيد عن ١٠٠٠٠ كلمة.

يصدر البحث مستخلص لا يزيد عن ٢٥٠ كلمة و يتضمن عرضا سريعا لأهم عناصر البحث.

يلحق بالبحث المصادر و المراجع المستخدمة فى البحث.

ألا يكون البحث قد نشر فى مكان آخر.

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جوائز المسابقة 


المركز الأول : ٥٠٠٠ جنية 
المركز الثانى : ٣٠٠٠ جنية 
المركز الثالث : ٢٠٠٠ جنية

و أوضحت كلية الآداب ، أن الأبحاث ستسلم إلى إدارة المركز فى موعد أقصاه ١٥ يونيو المقبل، كما تجرى عملية التحكيم فى فترة أقصاها شهر و تنتهى فى موعد أقصاه ١٥ يوليو.

كلية الاداب جامعة القاهرة جامعة القاهرة مركز اللغة و الثقافة العربية شروط البحث جوائز المسابقة

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