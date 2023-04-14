لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على جوائز مسابقة مركز اللغة والثقافة العربية

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة مركز اللغة و الثقافة العربية البحثية في دورتها الأولى لعام 2023.
شروط البحث
وأوضحت الكلية إن شروط التقديم للمسابقة تشمل التالي:
ألا يقل عدد كلمات البحث عن ٦٠٠٠ كلمة ولا يزيد عن ١٠٠٠٠ كلمة.
يصدر البحث مستخلص لا يزيد عن ٢٥٠ كلمة و يتضمن عرضا سريعا لأهم عناصر البحث.
يلحق بالبحث المصادر و المراجع المستخدمة فى البحث.
ألا يكون البحث قد نشر فى مكان آخر.
جوائز المسابقة
المركز الأول : ٥٠٠٠ جنية
المركز الثانى : ٣٠٠٠ جنية
المركز الثالث : ٢٠٠٠ جنية
و أوضحت كلية الآداب ، أن الأبحاث ستسلم إلى إدارة المركز فى موعد أقصاه ١٥ يونيو المقبل، كما تجرى عملية التحكيم فى فترة أقصاها شهر و تنتهى فى موعد أقصاه ١٥ يوليو.