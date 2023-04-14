لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على جوائز مسابقة مركز اللغة والثقافة العربية

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة مركز اللغة و الثقافة العربية البحثية في دورتها الأولى لعام 2023.

شروط البحث



وأوضحت الكلية إن شروط التقديم للمسابقة تشمل التالي:

ألا يقل عدد كلمات البحث عن ٦٠٠٠ كلمة ولا يزيد عن ١٠٠٠٠ كلمة.

يصدر البحث مستخلص لا يزيد عن ٢٥٠ كلمة و يتضمن عرضا سريعا لأهم عناصر البحث.

يلحق بالبحث المصادر و المراجع المستخدمة فى البحث.

ألا يكون البحث قد نشر فى مكان آخر.

جوائز المسابقة



المركز الأول : ٥٠٠٠ جنية

المركز الثانى : ٣٠٠٠ جنية

المركز الثالث : ٢٠٠٠ جنية

و أوضحت كلية الآداب ، أن الأبحاث ستسلم إلى إدارة المركز فى موعد أقصاه ١٥ يونيو المقبل، كما تجرى عملية التحكيم فى فترة أقصاها شهر و تنتهى فى موعد أقصاه ١٥ يوليو.