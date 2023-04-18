جعفر العمدة.. منذر رياحنة: بعشق شخصية شوقي.. ولما بشوف ذل عائلتي بالمسلسل بدمع

كشف الفنان منذر رياحنة، كواليس مشاركته في مسلسل "جعفر العمدة" مع الفنان محمد رمضان، المذاع في شهر رمضان.

وقال منذر رياحنة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" شوقي وجد أن شقيقه قُتل وحاول شوقي أن يحصل على ثأر العائلة ".

وأضاف منذر رياحنة:" شخصية شوقي تُعبر بافعال ونظرات وتعبيرات أكثر من الحديث والكلام، لأن شخصية شوقي دخلت السجن لسنوات طويلة".

وتابع منذر رياحنة:" بعشق شخصية شوقي في جعفر العمدة وافتقد شوقي في الحلقات التي لا يظهر فيها في المسلسل ".

وأكمل منذر رياحنة:" كنت بدمع عندما أرى كم الذل الذي تعرض له عائلة فتح الله في المسلسل ".