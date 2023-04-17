نهاية تخالف التوقعات.. محمد سامي يبحث عن نهاية غير متوقعة لمسلسل جعفر العمدة

عرضت العربية تقرير فيديو عن نهاية غير متوقعة للمسلسل الرمضاني "جعفر العمدة "، حيث يشهد "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان حالة من التفاعل الكبير مع أحداث المسلسل على منصات التواصل الاجتماعي في مختلف دول العالم.

نهاية غير متوقعة لمسلسل جعفر العمدة

وأشار التقرير، أنه خلال عرض الحلقات بدأ المتابعون يقدمون توقعات حول نهاية الحلقة الأخيرة، فالتفاعل الكبير دفع مخرج المسلسل " محمد سامي" للبحث عن نهاية جديدة تخالف التوقعات الخاصة بالجمهور على منصات التواصل .

وأكد التقرير، أن مسلسل "جعفر العمدة" حطم الأرقام القياسية، حيث استخدم فيه أحدث التقنيات كتقنية "de -aging".

وتصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة على منصة "شاهد" منذ بداية السباق الرمضاني.



