الأهلي يعقد اجتماعا للرد على قرار عقوبة كهربا.. الأربعاء

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن مجلس إدارة الأهلي سيعقد اجتماعًا يوم الأربعاء المقبل لبحث مسألة العقوبة الموقعة على لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا، والمنتظر الإعلان عنها رسميًا.

وأشار حتحوت، عبر برنامج "الماتش"، عبر قناة صدى البلد"، إلى أن مجلس إدارة الأهلي سيبحث الرد على عقوبة كهربا والإجراءات التي ينوي مجلس الإدارة اتخاذها.

وفي سياقٍ متصلٍ، استغرب الإعلامي هاني حتحوت من تأخر الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن في الإعلان عن العقوبات المسلطة ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وكذلك مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وذلك رغم الكشف عن العقوبات من قبل الإعلامي أحمد موسى.

وتساءل حتحوت: "متى سيتم الإعلان عن العقوبات ضد محمود كهربا أو ضد مرتضى منصور؟"، مؤكدًا: "اتحاد الكرة يرسب في اختبار جديد".

وقال حتحوت: "لو تم الإعلان عن العقوبة التي انفرد بها الزميل الإعلامي أحمد موسى كان من المفترض ألا يلعب كهربا أمام سموحة".

وأردف قائلًا: "كل دقيقة تمر بعد خروج القرار دون الإعلان رسميًا عنه هي ضد مصداقية اتحاد الكرة".