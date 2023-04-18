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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المكسيك .. طلبات اللجوء المقدمة من الهايتيين وصلت لرقم قياسي

المكسيك
المكسيك

قال مسؤول مكسيكي كبير إن طلبات اللجوء المقدمة من الهايتيين في المكسيك في طريقها لتصل إلى رقم قياسي يتجاوز 50.000 العام الجاري، ما يزيد الضغط على خدمات المهاجرين المتوترة بالفعل في البلاد حيث يبدأ الكثيرون في التفكير في مستقبل هناك وليس في الولايات المتحدة.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، تقدم 13،631 بطلب للحصول على وضع اللاجئ ، مما أدى إلى تقزيم الطلبات من البلدان الأخرى ومقارنة بـ 17153 في عام 2022 بالكامل ، وفقًا لبيانات من اللجنة المكسيكية لمساعدة اللاجئين (كومار).

وقال أندريس راميريز ، رئيس كومار ، لرويترز: 'إذا استمر الاتجاه الحالي ، فمن المؤكد أنه سيتجاوز المستوى الذي تم التوصل إليه في عام 2021' ، عندما طلب 52 ألفًا اللجوء ، مضيفًا أنه ليس متأكدًا من سبب ارتفاع الأعداد.

قام مسؤولو مكسيكو سيتي الأسبوع الماضي بنقل حوالي 400 هايتي من مخيم غير رسمي في ساحة المدينة إلى مأوى جديد في ضواحي العاصمة تم إنشاؤه استجابة لزيادة عدد الوافدين.

قد يكمن جزء من تفسير الزيادة في تشديد الضوابط الحدودية الأمريكية في يناير ، الأمر الذي جعل من الصعب على العديد من المهاجرين العبور براً إلى الولايات المتحدة ، إلى جانب برنامج أمريكي مواز يسمح بحصة شهرية من الهايتيين بالمرور.

الهايتيون الذين ليس لديهم رعاة أو الذين عبروا بشكل غير نظامي إلى المكسيك أو الولايات المتحدة لن يتأهلوا للبرنامج الأخير ، مما يترك العديد من الذين تقطعت بهم السبل فعليًا في المكسيك.

ومما يزيد الصورة تعقيدًا أن معظم الهايتيين الذين يطلبون اللجوء في المكسيك غير مؤهلين لأنهم تركوا منازلهم منذ سنوات لأسباب اقتصادية. ويواجهون وضع غير قانوني إذا رفضوا وخطر الترحيل.

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