بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 11 في تصادم سيارتين بصحراوي سمالوط بالمنيا

لقي سائق مصرعه وأصيب 11 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز سمالوط بشمال المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 9753 والسيارة رقم 7265 بسبب السرعة، بالطريق الصحراوي الشرقي شمال مدخل البستان بمركز سمالوط، مما أسفر عن مصرع سائق وإصابة 11 آخرين.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال البحث الجنائي، وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين مصرع أحمد. ف 45 عاما سائق مقيم في محافظة قنا.

كما أسفر الحادث عن إصابة 11 أخرين وهم ياسين. م 23 عاما وعبد الحفيظ. ج 35 عاما وعماد. ع 36 عاما ومروان. ا 24 عاما أحمد. م 20 عاما وكمال. ع 40 عاما وأدهم . م 25 عاما سائق وجميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط وإبراهيم. م 27 عاما مقيم بمحافظة سوهاج وندا. ع 3 سنوات ومحمد. ع 4 سنوات وملك عام. ع ، يقيمون في محافظة أسيوط.



تم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وإرتجاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

