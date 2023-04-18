بالأواني والعصا والسكاكين.. تعرف على سبب احتفال أسيوط بالعيد القومي

تحتفل محافظة أسيوط، في 18 أبريل من كل عام بعيدها القومي ويرجع الاحتفال بهذا التاريخ إلى ذكرى ثورة أهالي قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط، على الحملة الفرنسية عام 1799، وهو يوم مشهود في تاريخ أسيوط ضرب به الأهالي مثلا رائعا في البطولة والفداء ضد قوى البغي والاستعمار.

حيث تغلبت الأواني والعصي والسكاكين، على مدافع العدو، وتقهقر إلى الجبال، وانسحب إلى غير رجعة، وكان الرجال والسيدات والشباب يتشاركون الدفاع عن قريتهم، كل حسب دوره في المعركة.

حيث فقدت قرية بني عدي حوالي ٣ الأف شهيدا في المعارك التي اندلعت بين الفرنسيين، وأهل القرية، حيث شهدت عمليات كر وفر واسعة، بين الأهالي والفرنسيين، حيث قصفوهم بالمدافع، إلا أن بسالة الأهالي وصمودهم، حالت دون هزيمة أبناء بني عدي.

واستمرت المعركة 40 يومًا متواصلة، اضطر الفرنسيون بسبب قوة و شجاعة أهل القرية إلى خداعهم عن طريق الجبل، وصعدوا التبة وشيدوا أبراجًا وغرفًا للاحتماء بها، ونصبوا مدافعهم، في مواجهة القرية، لتحرق نيرانها القرية، وبرغم من إحراق القرية، واستشهاد ثلث أبنائها تقريبًا، إلا أن الثلثين المتبقيين، لم يخضعوا للهزيمة، فقاموا بنصب الأكمنة في الزراعات للفرنسيين، وبعد استدراجهم وإيهامهم بأن القرية انهزمت زحف الفرنسيون بريًا إلى قلب القرية، فباغتهم أهلها بالهجوم عليهم من الزراعات بأسلحتهم البسيطة، وهزموهم شر هزيمة، وفر الفرنسيون هاربين خارج القرية.

وتعتبر محافظة أسيوط من أعرق محافظات مصر، تتوسط محافظات الصعيد، تقع بين محافظتي المنيا شمالا وسوهاج جنوبا والبحر الأحمر شرقا والوادي الجديد غربا، واسمها مشتق من الكلمة المصرية القديمة "سيوت" التي تعني الحارس.

وقد اكتسبت المحافظة أهميتها في مصر القديمة لما لها من موقع متوسط بين أقاليم مصر القديمة ولكونها مركزا رئيسا للقوافل التجارية، جعلها تعد العاصمة التجارية للصعيد، وتساهم المحافظة حاليا في النشاط الصناعي بصناعات كبرى مثل السماد والأدوية والأسمنت والبترول.

ومن أهم المحاصيل الزراعية بالمحافظة القطن، القمح، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، الفول البلدي.



كما تضم أسيوط تراثا حضاريا من مختلف العصور سواء العصر المصري القديم أو الروماني أو القبطي أو الإسلامي، وتعتبر المحافظة من مناطق الجذب السياحي لتوافر العديد من المقومات السياحية بها.

وتتكون المحافظة من 11 مركزا ومدينة وهي: أسيوط، ديروط، منفلوط، القوصية، أبو تيج، صدفا، الغنائم، البداري، ساحل سليم، الفتح، وأبنوب.

شعارها عبارة عن رمزها وهو قناطر أسيوط باللون البني ونسر صلاح الدين الأيوبي رمز القوة وغصن الزيتون باللون الأخضر رمز الرخاء والسلام.