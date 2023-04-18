"عايزين نحدث بياناتك البنكية".. ضبط شخص يتبع أشهر حيل النصب على المواطنين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية وخاصة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى الاستيلاء على أموال البنوك والعملاء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا بمزاولة جرائم النصب والإحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم وأنه وراء إرتكاب العديد من الوقائع .

كما أكدت التحريات قيام المذكور بترك محل إقامته هارباً من الحملات الأمنية ، واتخاذه من إحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواءه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين.. وبمواجهتهم إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.