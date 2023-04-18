عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

"عايزين نحدث بياناتك البنكية".. ضبط شخص يتبع أشهر حيل النصب على المواطنين

نصب اليكترونى
نصب اليكترونى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية وخاصة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى الاستيلاء على أموال البنوك والعملاء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا بمزاولة جرائم النصب والإحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم وأنه وراء إرتكاب العديد من الوقائع .

كما أكدت التحريات قيام المذكور بترك محل إقامته هارباً من الحملات الأمنية ، واتخاذه من إحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواءه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين.. وبمواجهتهم إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الدفع الالكترونى وزارة الداخلية الأموال العامة الجرائم الإلكترونية جرائم النصب القبض على شخص مكافحة الجريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ملابس نسائية مثيرة.. الحبس عامين لـ سلمى الشيمي وغرامة 100 ألف جنيه

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

ادعاءات إخوانية .. مصدر أمني: لا صحة لإنهاء نزيل حياته في مركز الإصلاح والتأهيل

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

بشأن الهدنة.. بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية

حالة وحيدة تنقذه من الإيقاف.. خبير لوائح يكشف مفاجأة بشأن عقوبة كهربا

ترشيحاتنا

لبحث تسريبات عقوبة كهربا.. مجلس الأهلي يعقد جلسة طارئة غدا

بسبب إنفاق أمواله.. أب يقتل نجله بمصر الجديدة

غدر الصحاب.. سائق ينهي حياة صديقه من أجل معاكسة فتاة| تفاصيل

قرار عاجل من مجلس الدوما بشأن حماية المواطنين الروس في الدول الأخرى

طفلة تخطف قلوب السعوديين في المسجد الحرام.. شاهد ماذا فعلت

الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم: فخور بتكريم الرئيس وسيظل وساما على صدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل كامل العدد طرح القضية|بعد الطلاق.. كيف تقنعي أطفالك بالزواج مرة أخرى؟

9% فقط من الأشخاص يعثرون على سيارة مخفية في صورة الوهم البصري.. شاهد

بقايا طاقم أسنان غريب يثير ذهول رواد شاطئ بأمريكا.. اعرف السر

بالتاتو.. ميرهان حسين تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

الأرصاد في تحذير عاجل: أتربة وحرارة تقترب من الـ40

اكتشاف أيادٍ بشرية مقطوعة ومدفونة أسفل قصر في الضبعة .. ما قصتها ؟ "فيديوجراف"

فرصة للشراء .. تراجع كبير في سرع الذهب اليوم

التتر السبب|مش هشتغل مع محمد سامي تاني.. حقيقة خلاف مخرج جعفر العمدة وزينة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ