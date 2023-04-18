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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعلن مواعيد عمل منافذ الخدمات خلال عيد الفطر

صدى البلد

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك.

 وجاء تحديد المواعيد كالتالي:
أول أيام عيد الفطر: اجازة لجميع منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز والمولات التجارية والمطارات والموانئ.

اعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد على النحو التالي:

• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً 

• يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً

• باقي أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

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