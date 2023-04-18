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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري تنمية مستدامة: أتوقع تراجع أسعار القمح عالميا 30% ..فيديو

القمح
القمح

تحدث الدكتور صفى الدين متولى نائب رئيس مركز بحوث الصحراء واستشارى التنمية المستدامة، حول توقعات منظمة الفاو بنمو إنتاج القمح العالمى لثانى أعلى مستوياته التاريخية، وقال: توقعات بزيادة كميات القمح المنتجة فى هذا العام والعام المقبل.

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وأضاف صفى الدين متولى خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن جميع الدول دون استثناء بدأت فى البحث عن مصادر بديلة للقمح داخل أراضيها وتعمل على التوسع، خاصة الدول المستورة مثل شمال أفريقيا ومنطقة الخليج العربى.

وأشار صفى الدين متولى إلى أن طول أمد الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى الاستقرار والذى بدأت فيه الموانئ تتأهب لنقل الكميات، كما أنه نظرا لارتفاع المحاصيل فى الـ 5 سنوات الماضية أجبرت مؤسسات كثيرة فى أمريكا الشمالية وكندا وروسيا وأوكرانيا يزرعون محاصيل كثيرة.


وتوقع صفى الدين متولى تراجع أسعار القمح عالميا مع زيادة المعروض فى الفترة القادمة بحوالى 20 أو 30%، ولكن هذا التراجع لن يستمر لسنوات طويلة.

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