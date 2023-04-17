برلمانية: زيادة سعر توريد القمح انعكاس لسياسة الدولة في دعم الفلاح

أشادت شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء على الحافز الإضافى لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه، و أن القرار يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعى الحالى.

وأكدت "نبيه" أن هذا القرار يعكس سياسة الدولة في دعم الفلاح و سيشجع الفلاحين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية كما يسهم فى تخفيض الفاتورة الإستيرادية مؤكد أن القرار خطوة مهمة من الدولة لدعم زراعة المحاصيل الإستراتيجية

وأضافت عضو مجلس النواب أن قرار زيادة سعر أردب القمح الى 1500 جنيه سيخفف من أعباء الزراعة على الفلاح ويساعده على توفير هامش ربح وسيؤدى إلى زيادة كميات الأقماح الموردة للحكومة.

وأشارت نبيه " إلى أن قرار زيادة سعر أردب القمح خطوة مهمة من الدولة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي والحد من الاستيراد.

