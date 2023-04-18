عقب زيارة السفيرة.. محكمة روسية تؤكد استمرار اعتقال الصحفى الأمريكي لنهاية مايو

رفضت محكمة الاستئناف الروسية طلب الإفراج الذي تقدم به الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش، الذي تم القبض عليه بتهمة التجسس المزعوم في روسيا، حيث رفضت محكمة مدينة موسكو يوم الثلاثاء طلب الدفاع بالإفراج عن مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الشهيرة.

وبذلك تم تأكيد أمر الاعتقال المقرر مبدئيا حتى 29 مايو، كما أوردت وكالة أنباء إنترفاكس، وقالت محامية جيرشكوفيتش، تاتيانا نوشكينا ، إن موكلها البالغ من العمر 32 عامًا نفى هذه المزاعم بحقه.

وكانت السفيرة الأمريكية لين تريسي قد زارت الصحفي للمرة الأولى منذ اعتقاله في سجن ليفورتوفو سيئ السمعة في موسكو في نهاية مارس، وقال الدبلوماسية على قناة السفارة على تويتر: "يشعر بالارتياح ومازال قويا، وفي الوقت نفسه، كررت الدعوة إلى الإفراج الفوري عن الصحفي".

وكان المراسل قد اعتقل من قبل المخابرات الروسية في نهاية مارس في مدينة يكاترينبورغ في جبال الأورال. وفقًا لـ FSB، ويُقال إنه جمع معلومات سرية لوكالات أمريكية، وكانت الصحيفة الأمريكية قد رفضت ذلك وأكدت أن جيرشكوفيتش تابع عمله الصحفي باعتماده من وزارة الخارجية الروسية.

وفي حالة إدانته ، يواجه الرجل ذو الأصول الروسية عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، وقد زادت القضية من توتر العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وموسكو، ولكن موسكو تصر على ذنب جيرشكوفيتش، فيما زعم ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أنه "ضبط متلبسا" أثناء تجسسه لصالح الحكومة الأمريكية. ينفي البيت الأبيض هذه المزاعم غير المثبتة.