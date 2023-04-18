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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليل أم البنات الحلقة 27 .. محمد أحمد ماهر وحامد الشراب يضربان محمد مهران

سهير رمزى
سهير رمزى

شهد مسلسل ليل أم البنات الحلقة 27 تطورا جديدا فى الأحداث حيث قررت طليقة راضى "سميرة صدقى"  أن تحاربه وتقضى عليه بسبب ما فعله معها واتفقت مع المحامى مؤنس "شريف خير الله" حتى تحاربه وتدخله السجن.

بينما تقوم عالية "هايدى رفعت" بضرب زين "محمد مهران" فى المحكمة وذلك بمجرد رؤيته مع أهله بسبب ما فعله معها حيث اعتدى عليها وتسبب فى دخول والدتها ليل "سهير رمزى" السجن بعد أن أقيمت على قتل والده نجيب "ناصر سيف".

ويعترف زين بجريمته وأنه اعتدى على عالية وأن ليل لا يمكن أن تقدم على قتل والده نجيب كما يقوم أحمد "حامد الشراب" وطارق "محمد أحمد ماهر" بضرب زين إمام المحكمة انتقاما منه.

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سهير رمزى

وكانت قد تحدثت الفنانة سهير رمزي، عن تفاصيل دورها فى مسلسل أم البنات، قائلة: "أظهر بلوك جديد في شخصيتي في المسلسل.. دائما ما كانت الناس تتعود علي بالشعر الأشقر، ولكنها المرة الأولي لي لتقديم عمل بالشعر الأسود".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "ذا شو" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها تقوم بدور الأم التي لديها خمس بنات، وتصور مدي كفاح تلك الأم وتصارع مع الحياة وتضع فى مواقف صعبة جدا حتي تخرج ببناتها بأحسن صورة.

أبطال مسلسل ليل أم البنات 

مسلسل ليل أم البنات بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، محمد مهران، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

حنان يوسف ديانا هشام سهير رمزي محمد مهران الفنانة سهير رمزي مسلسل ليل أم البنات مسلسل أم البنات ليل أم البنات

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