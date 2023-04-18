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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إعلامى شهير يكشف تفاصيل مأساته بعد فقدان أشقائه الثلاث

منى عبد الوهاب
منى عبد الوهاب

تستضيف اليوم الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها "انا والقناع"، الإعلامي جابر القرموطي في واحدة من الحلقات الاستثنائية على مدار حلقات هذا البرنامج الذي يذاع يوميا في السادسة والنصف، على شبكة قنوات الحياة، والعاشرة على قناة cbc.

جابر القرموطى

ويفتح جابر القرموطي ، قلبه خلال الحلقة التي تُعرض على جزئين، ويتطرق لمناطق مؤثرة في حياته لم يكشفها من قبل، ويروي تفاصيل أصعب لحظات مرت عليه بعد تركه لبرنامجه "مانشيت"، وكيف كان شعوره بعد فقدانه أشقائه الثلاث.

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"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانه شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وايمن بهجت قمر ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبله.

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة   cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.

جابر القرموطي الإعلامي جابر القرموطي مني عبد الوهاب الإعلامية منى عبد الوهاب أنا والقناع

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