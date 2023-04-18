التتر السبب|مش هشتغل مع محمد سامي تاني.. حقيقة خلاف مخرج جعفر العمدة وزينة

فجرت الفنانة زينة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلنت عن نيتها عدم التعاون مجددا مع المخرج محمد سامى بعد تجربتها الأخيرة فى مسلسل “جعفر العمدة” الذى يعرض حاليا فى رمضان.

وأكدت زينة فى الوقت نفسه أنه ليس هناك أى خلاف صريح مع محمد سامى، وهو الأمر الذى أكده أيضا مخرج “جعفر العمدة”.

ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة من خلال تصريحات المخرج محمد سلمى وزينة.

تصريحات زينة

أكدت الفنانة زينة، أن المنتج محمد السعدي هو من أقنعها بالمشاركة في مسلسل "جعفر العمدة"، مشددة على أنه كان مهتما جدًا وحاول معها كثير جدًا، وتحترمه لأنه منتج محترم.

وقالت "زينة"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان في منتهى الاحترام والتقدير، مشيرة إلى أن كان ساندا لها في أي فترة، مشيرة إلى أن المسلسل "نمبر وان"، واسم محمد رمضان هو السبب في موافقتها على المشاركة في العمل.

وأضافت أنها حققت نجاحا كبيرا جدًا، وكانت تأمل في العمل مع الشركة المتحدة منذ سنوات طويلة.

وتابعت: "معنديش نقطة خلاف مع المخرج محمد سامي، لكن مش هشتغل معاه تاني"، مشددة على أنها عملت معه لمرة ولا تريد أن تكرر التجربة مرة أخرى، منوهة إلى أنها حرة في اختيارها.

رد محمد سامى

بينما رد محمد سامى على تصريحات زينة، خاصة بعد أن ترددت بعض الأقاويل حول أن السبب الحقيقى فى هذا الأمر هو خلاف على التتر، وهو ما رد عليه عبر “Et” بالعربي قائلا إنه لا يوجد خلاف بينه وبين زينة بسبب تتر “جعفر العمدة”، مشيرا إلى أن ترتيب الأسماء على التتر أمر يخص جهة الإنتاج والتعاقدات الخاصة بالممثلين، ودوره هو الإشراف الفني على التتر فقط.

وأكد محمد سامي أنه لا يوجد خلاف بينه وبين زينة، وهي زميلة عمل معها عمل وانتهى الأمر.

أما عن غيابها عن السحور الذي حضره كل الأبطال، أكد أنه أمر لا يخصه لأنه مدعو مثل الآخرين، وعدم توجيه دعوة لها أمر لا يسأل عنه.