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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية: الوضع في السودان مقلق للغاية

صدى البلد

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم إن الوضع في السودان مقلق للغاية، مشيرا إلى أن حوالي 277 شخصا قد قتلوا في الأحداث الجارية وأصيب 2600 آخرين.

وأضاف أدهانوم - في مؤتمر صحفي اليوم /الثلاثاء/ - أن القتال الأعنف الآن هو في العاصمة الخرطوم، وأن الحركة هناك أصبحت مقيدة بسبب ظروف الأمن، ما يمثل تحديا وعائقا كبيرا أمام وصول العمال الصحيين والأطباء وسيارات الإسعاف إلى المرافق الصحية ويمثل خطرا على أرواح الأشخاص.

نوه مدير عام المنظمة الدولية بأن المستشفيات التي تستقبل الجرحى المدنيين في الخرطوم تبلغ عن نقص في العمالة الطبية والإمدادات المنقذة للحياة والأدوية.

وأكد أن الإمدادات التي كانت المنظمة قد وزعتها على المرافق الصحية في وقت سابق على هذا التصعيد قد نفدت، لافتا إلى أن هناك تقارير مقلقة عن مستشفيات نهبت وأخرى تستخدم لأغراض عسكرية، في الوقت الذي أغلقت بعض المستشفيات أو على وشك بسبب نقص العمالة الطبية والإمدادات.

ونوه إلى أنه يتم الإبلاغ كذلك عن نقص الوقود اللازم لمولدات المستشفيات والمياه وبما يؤثر على عمل هذه المرافق، مشددا على أن الأطراف المتقاتلة عليها الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وعدم استهداف المرافق الصحية أو العاملين الصحيين، كما أن عليهم العمل على ضمان وصول جميع الجرحى والمرضى المحتاجين إلى الرعاية الطبية.
 

 

الخرطوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية السودان

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