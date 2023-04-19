مملوكة للجيش الأمريكي.. اصطدام 4 سيارات مدرعة وإصابة 7 جنود في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء أن 7 جنود أصيبوا بعد اصطدام عربات عسكرية مدرعة ببعضها البعض على طريق سريع فى بافاريا.

أفادت العديد من وسائل الإعلام الألمانية أن المركبات المتورطة في الحادث يوم الاثنين مملوكة للجيش الأمريكي ، لكن الشرطة الألمانية قالت إنها غير مصرح لها بالإدلاء بمعلومات عن جنسية الجنود المصابين.

وقالت الشرطة في أمبرج بجنوب ألمانيا إن قافلة عسكرية كانت تسير على الطريق السريع A6 في مهمة مناورة ، وأنه لأسباب لا تزال غير معروفة ، وقع تصادم خلفي يشمل أربع عربات مصفحة.

وقال توبياس ماتيس من شرطة أمبرج في بيان، وفقا للنتائج الأولية ، أصيب سبعة جنود ونقلوا إلى المستشفى ، اثنان منهم عبر مروحية الإنقاذ ، مضيفا أن أحد الجنود في حالة خطيرة.