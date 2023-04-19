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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

كيف تعلم طفلك العقيدة والمسئولية؟.. روشتة شرعية يوضحها علي جمعة

علي جمعة
علي جمعة

كيف تعلّم طفلك العقيدة والمسئولية؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، من خلال بيانه أهمية أن يقوم الإنسان بإصلاح ذاته ثم من يعول. 

كيف تعلم طفلك العقيدة؟ 

واستدل علي جمعة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يُفسّر لنا قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ) [الرعد:11] "ابدأ بنفسك"، غيّر نفسك، علّق قلبك بربّك، علّم طفلك، وستجد دستور تربية الطفل في القرآن.

وتابع: تراه في وصية لقمان، ضع هذه الوصية أمامك، واستخرج منها كيف تُعلّم طفلك العلم، وكيف تعلّم طفلك العقيدة، وكيف تُعلّم طفلك المسئولية، وكيف تُعلّم طفلك ذلك المسلم الذي سوف يحمل الدعوة إلى العالمين.. ذلك المسلم الذي لن يتخلى عن بلاده وناسه ودينه بمجرد شهوة الدنيا.. ذلك المسلم الذي يتعلق قلبه بالله رب العالمين..؛ فيدعوه فيستجيب. 

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قال تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الحِكْمَةَ) [لقمان:12] - وتعرفون (وَمَن يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ) [البقرة:269]- (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ) [لقمان:14] -أن اشكر لله  (وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) [لقمان:12] - (وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ * وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ المَصِيرُ * وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ * يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ * وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ * وَاقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَمِيرِ) [لقمان:13-19].

وبين أن وصيّـة في كيفية الحياة في الخلق القويم، (فإنْ أُعْطِيتَ شَيئًا- أو قال: خيرًا- فَلْيُرَ عَلَيْكَ وَابْدَأ بمَنْ تَعُولُ) (مجمع الزوائد) ابدأ بنفسك ثم بمن تعول؛.. تدبّر الآيات والتي يقول فيها ربنا: اقصد في مشيك أي اجعل هدفك في الحياة واضحًا، اقصد في مشيك أي اجعل لك مقصدًا..؛ لا أن تعبث، ولا أن تلهو؛ ينبغي عليك ألا تسير في هذه الحياة بدون هدف.. اجعل لك هدفًا، واسْعَ في هدفك، ليس معناها أن تقصد من مشيك، بل قد أمرك بالمشي، وأمرك في المشي أن يكون لك هدف. 

وشدد: تدبروا على مستوى الحرف مقاصد ربنا في وصيتنا لتدبير أطفالنا، واشتغلوا بهذا التدبر بعد أن تلتفتوا إلى أنفسكم بقدر المستطاع، نُريد أيها المسلمون أن يؤلـّف الله بين قلوبنا مرة ثانية، فلنبدأ بتربية الأطفال، ولنبدأ بتغيير النفس، ولنبدأ بإحداث التوازن في حياتنا استعـدادًا لما هو قادم من الأيام.

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