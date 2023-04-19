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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قرار جديد من المالية بشأن احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

صدى البلد

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم 175 لسنة 2023، بإلزام عدد من الجهات / الشركات الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار، بالمرحلة الثانية لمنظومة «توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات»، وفقًا للتاريخ المبين قرين كل مرحلة فرعية من مراحل الإلزام. 

وتنقسم المرحلة الثانية، إلى مرحلتين فرعيتين، تبدأ المرحلة الفرعية الأولى، اعتبارًا من 15 مايو 2023، بإلزام 100 جهة / شركة، وفقًا للكشف رقم 1 المرفق بهذا القرار، والمعلن على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.

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بينما تبدأ المرحلة الفرعية الثانية، اعتبارًا من 15 يونيو 2023، بإلزام 200 جهة / شركة، وفقًا للكشف رقم 2 المرفق بهذا القرار، والمعلن على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، من خلال الرابط التالي:

 https://eta.gov.eg/sites/default/files/2023-04/payroll-law-175-2023.pdf

 

ومن جهته، قال رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي.

ويجوز لغير الجهات / الشركات الواردة بالقرار رقم 175 لسنة 2023، طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات. 

وأضاف  مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يأتي انطلاقًا من استراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.

ومن جهته، أوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم 175 لسنة 2023؛ فإنه يجوز لغير الجهات / الشركات الواردة  بالكشوف المرفقة بالقرار، طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات. 

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يمكن للممولين، الاطلاع على “دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات”، و"دليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات"، من  خلال الدخول على “دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات” على الرابط التالي 

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

وأشار إلى أنه للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي؛ يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة 9 صباحا حتى 4 عصرا، عدا يومي الجمعة والسبت.

محمد معيط وزير المالية الاجور المرتبات الضرائب ضريبة الأجور توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

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