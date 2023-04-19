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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استثمر صح.. تعرف على أعلى عائد للشهادات في جميع البنوك

صدى البلد

يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل الطرق لاستثمار مدخراتهم بأمان، ومن بين هذه الطرق هو ربط هذه الأموال في شهادات إدخار في البنوك، حيث طرحت عدد كبير من البنوك عددًا من شهادات الادخار التي تختلف في مدتها وسعر العائد من بنك إلى آخر.

كما رفع عدد من البنوك العائد على الشهادات بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة.

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ذات عائد تراكمي.. طرح شهادة جديدة بفائدة 39%| تفاصيل

طرح شهادات جديدة

ونقدم خلال هذا التقرير البنوك التي تقدم أعلى عائد على الشهادات الادخارية، حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الفائدة لاختيار المناسب لهم لاستثمار أموالهم.

شهادات بنك التنمية الصناعية 

طرح بنك التنمية الصناعية شهادة جديدة تحت مسمى (اختيارك ذات العائد التراكمي المدفوع مقدما) بعائد تراكمي  39%.

ووفقا لما أعلنه البنك، تبلغ مدة الشهادة ٣ سنوات ويتم الحصول على العائد لليوم الثاني للشراء دفعة واحد مقدما.

 

وحدد بنك التنمية الصناعية الحد الأدنى لشراء الشهادة بـ  50 ألف جنيه للمرة الأولي ويمكن زيادة المبلغ بمضاعفات الـ 5 آلاف.

وعن شروط الاسترداد، يمكن للعميل استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ ربطها بعد تطبيق غرامات الاسترداد التي تصل إلى 7‎%‎ خلال العام الأول و 6‎%‎ خلال العام الثاني و5‎%‎؜ اذا تم الكسر خلال العام الثالث.

كما يمكن للعميل الحصول على قرض بضمان الشهادة يصل إلى 50 ‎%‎؜ من قيمة الشهادة.

شهادة إدخار “ثروة بلس”

أعلن البنك الأهلي الخليجي عن طرح شهادة جديدة، بمعدل عائد ثابت خلال السنة الأولى قدره 23% سنويا، ومعدل العائد متغير بعد مرور سنة ويساوي سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة الساري بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى.

شهادات البنك الأهلي المصري

وكان قد أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادتين جديدتين الأحد 2-4-2023، بفائدة 19%؜ ثابت و 22%؜ متناقص؛ شهادتين 3 سنوات. 

وعن تفاصيل الشهادات الجديدة المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهريًا.

شهادات البنك الأهلي الجديدة 

وعن الشهادة الثانية، فقدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18%؜ السنة الثانية و 16% السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.

شهادات بنك مصر 

طرح بنك مصر شهادة بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريًا

شهادات بنك مصر ٢٠٢٣

  • يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنكين
  • يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
  • بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

شهادات بنك القاهرة 

 

وكان قد أعلن بنك القاهرة تعديل سعر العائد على شهادة بريمو جولد بالجنيه المصري ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهرياً، وإصدار شهادة بريمو جولد ذات العائد المتناقص بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22%؜ للسنة الأولى و18% للسنة الثانية و16% ؜للسنة الثالثة ويصرف العائد شهريًا.


وتأتى تلك الخطوة فى إطار سعى بنك القاهرة المتواصل لتلبية متطلبات كافة شرائح العملاء وتحفيز أصحاب الودائع للحفاظ على القيمة الشرائية لمدخراتهم، وكذلك تحفيز القيمة الادخارية للجنيه المصرى من خلال تقديم عائد تنافسى.

شهادات البنك الزراعي المصري

 

وأعلن البنك الزراعي المصري طرح شهادة جديدة لمدة 3 سنوات  بعائد 19% يصرف شهريا وبعائد 19.5 في المائة يصرف سنويًا.

 

وتتوفر شهادة الخير الجديدة في فروع البنك، وتصدر بفئة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وتتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها.

شهادات بنك ناصر

وأعلن  بنك ناصر الاجتماعي عن طرح شهادة جديدة تحت مسمى "حياة كريمة" بعائد تنافسي لمدة 3 سنوات، بالتنسيق بين البنك وبين مؤسسة حياة كريمة.

  

وتم رفع العائد على الشهادات الادخارية ذات أجل 3 سنوات إلى 19% سنويا و17.75% يصرف العائد ربع سنوي و 17.5% يصرف العائد شهرياً.

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