ثريا محمد: التتويج بكأس مصر دافع لتحقيق المزيد من الألقاب

عبرت ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على الجزيرة في ختام منافسات البطولة.

وأكدت ثريا أن التتويج بلقب الكأس جاء بعد مجهود كبير من جميع لاعبات الفريق، بفضل التركيز الشديد طوال اللقاء، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق خيري.

وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن حسم لقب الكأس يأتي تتويجًا لجهود الفريق على مدى الفترة الماضية، ويمثل إضافة جديدة لسجل بطولات النادي.

وأضافت ثريا أن فريق سلة الأهلي سيواصل سعيه بقوة للفوز بجميع البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الحالي، لإسعاد الجماهير التي تدعم الفريق دائمًا من أجل حصد الألقاب.

وأوضحت ثريا محمد أنها تهدي لقب كأس مصر لمجلس إدارة النادي والجماهير، بعد الدعم الكبير للفريق خلال الفترة الماضية.