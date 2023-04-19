أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 19-4-2023

واصلت أسعار اللحوم البلدي والمستوردة الاستقرار في الأسواق ومنافذ وزارتي التموين والزراعة.

يرجع ذلك إلى مواصلة الحكومة توفير اللحوم بأسعار مناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين، وذلك داخل المنافذ الاستهلاكية ومنافذ وزارة الزراعة.

أسعار اللحوم اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الأربعاء 19-4-2023، في الأسواق.

وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار العديد من السلع، إلى جانب أسعار الذهب اليوم وأسعار صرف العملات مقابل الجنيه

وطرحت وزارة التموين والتجارة الخارجية لحوما تشادية بسعر 145 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار اللحوم البلدي اليوم

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 230 - 280 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 270 و300 جنيه وفقا للقطعية.

اللحوم المستوردة اليوم

وصل سعر اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 120 جنيهًا، وسجّلت أسعار اللحوم السودانية ‏اليوم 135 جنيهًا للمجمد.

سعر اللحوم الحمراء اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم في منافذ “أهلا رمضان” اليوم، سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني 160 جنيهًا، ويتراوح سعر اللحوم البلدي من 200 إلى 220 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكيلو من لحوم الضأن البلدي الطازجة 260 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

كما وفرت معارض “أهلاً رمضان” كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة بطبق وزنه 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.

وفي منافذ وزارة الزراعة، وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم إلى 150 و160 جنيهًا للكيلو، وفي منافذ وزارة التموين وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.