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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية تضرب دولة عربية في هذا التوقيت

صدى البلد

أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد، في تقرير له، اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية "الربيعية"، على معظم مناطق المملكة، والمصحوبة برياح نشطة، تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة، مثيرةً للأتربة والغبار، مع فرصة لجريان السيول، وتساقط حبات البرد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أشار التقرير، إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل، على مناطق عسير (أبها، وخميس مشيط، وبيشة، وسراة عبيد، وأحد رفيدة، والحرجة، وتثليث، والنماص، وبلقرن، والمجاردة، ومحايل، وبارق، وتنومة، والربوعة، وظهران الجنوب، والبرك)، والباحة (الباحة، وبالجرشي، والمندق، والقرى، والعقيق، وقلوة، والمخواه، وبني حسن، والحجرة، وغامد الزناد)، وجازان (جيزان، وفيفا، والخوبة، والعارضة، والريث، والداير، والعيدابي، وبيش، وهروب، وصبيا، وأبوعريش، والدرب، والشقيق، وصامطة، والطوال، وضمد)، ومكة المكرمة (الطائف، وميسان، وأضم، والخرمة، والعرضيات، وتربة، ورنية، والمويه، وقيا)، ونجران (نجران، وشروره، وحبونا ومعظم محافظات المنطقة)، والرياض (الرياض العاصمة، والدرعية، ورماح، والخرج, والمزاحمية، والقويعية, والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء، والزلفي، وضرما، والغاط، وعفيف، والدوادمي، وحريملاء، والدلم، ومرات، وحوطة بني تميم، والحريق، والأفلاج، ووادي الدواسر، والسليل)، ومنطقة حائل (حائل، وبقعاء، والغزالة، والشنان ومعظم محافظات المنطقة).

وشملت التوقعات هطول أمطار رعدية متوسطة على المنطقة الشرقية (الدمام، والجبيل، والقطيف، والأحساء، وبقيق، وحفر الباطن، والقيصومة، والنعيرية، والخفجي، والقرية العليا)، والمدينة المنورة (المدينة المنورة، والمهد، ووادي الفرع, والعيص، وبدر، والعلا، والحناكية)، وكذلك على مناطق مكة المكرمة (جدة، ورابغ، والليث، والقنفذة)، فيما يتوقع تأثر مناطق تبوك (تبوك، وتيماء)، والجوف (سكاكا، والقريات، وطبرجل، ودومة الجندل)، والحدود الشمالية (طريف، وعرعر، ورفحاء) بهطول أمطار متوسطة يومي الأربعاء والخميس.

كما شملت التوقعات، هطول أمطار رعدية خفيفة على مناطق مكة المكرمة (جدة، ورابغ)، وتبوك (الوجه، وضباء، وأملج، وشرما، ونيوم، وحقل)، والمدينة المنورة (ينبع).

وتشير التوقعات الأولية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على بعض مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع القادم.

السعودية.. الأرصاد تحذر من هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

توقعات أمطار رعدية هطول الأمطار المدينة المنورة مكة المكرمة

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