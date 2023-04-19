مأساة.. سقوط لاعبة سيرك من الهواء أمام الجمهور ووفاتها| شاهد

يقدم لاعبو الجمباز في عروض السيرك وفنانو الأداء البهلواني فنهم في ظروف لا تحتمل وجود أي هامش للخطأ على الإطلاق فكما يقولون "الغلطة بموتة".

على الرغم من التطورات في تقنيات وتقنيات السلامة التي يمكن أن تحافظ على سلامة الفنانين ، تستمر الحوادث المرعبة في الوقوع حيث يؤدي الرجال والنساء الأعمال المثيرة في الهواء.

وثق مقطع فيديو إحدى هذه الحوادث المأساوية مؤخرًا بالكاميرا في قرية هوجاو بمقاطعة آنهوي في الهند.

سقطت لاعبة جمباز تدعى سون مومو 10 أمتار أثناء أداء حيلة مع زوجها تشانج مومو في الهواء، مما تسبب في وفاتها وترك الجمهور في رعب، حسبما ذكرت التقارير.

بدون حزام الأمان، بدأت مومو تفقد قبضتها لأنها لم تكن قادرة على الإمساك بساقي زوجها، وعندما سقطت، صرخت الجماهير في رعب.

وذكرت التقارير أنه قد تم نقل لاعبة السيرك على الفور إلى المستشفى، ولسوء الحظ، توفيت لأن إصاباتها كانت شديدة للغاية.

بعد المأساة، زعمت بعض التقارير أن الزوجين كانا يتشاجران قبل العرض وأن سون مومو رفضت ارتداء حزام الأمان ومع ذلك، نفى الزوج وقوع أي شجار بينه وبين زوجته.