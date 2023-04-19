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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيارة اتقلبت والنار مسكت فيها.. دفن جثة سائق بحادث الصحراوي في الجيزة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

صرحت جهات التحقيق في الجيزة، بدفن جثمان سائق لقى مصرعه حرقا بعدما تفحمت جثته داخل سيارة نقل وذلك بعد انقلابها على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

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تفاصيل مصرع سائق سيارة في الجيزة

 

تلقت الأجهزة المعنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من شرطة النجدة تضمنت وقوع حادث مروري على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وتصاعد الأدخنة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص تبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، انقلاب سيارة نقل على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، واشتعال النيران فيها وتفحم جثة سائقها بداخلها وتم انتشال جثمانه ووضعه في المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتمكنت سيارة إطفاء تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة من السيطرة على حريق السيارة، كما نجحت وحدات الإسعاف بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وتم تجنيب حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه أثناء قدوم السيارة من الإسكندرية باتجاه القاهرة اختلت عجلة القيادة في يد قائدها مما نتج عنه انقلابها واشتعال النيران فيها.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجرى استكمال الإجراءات القانونية، والعرض على جهات التحقيق في الجيزة التي أمرت بقرارها المتقدم، كما قررت انتداب لجنة هندسية للوقوف على أسباب الحادث، وملابسات انقلاب السيارة واشتعال النيران فيها.

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أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة

 

ويأتي فى مقدمة خدمات الطوارئ، أرقام الإدارة العامة للمرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180
- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444
- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122
- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166
- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364
- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258
- رقم مرور أكتوبر 38355532

الجيزة انقلاب سيارة طريق الإسكندرية الصحراوي أخبار الحوادث حادث الصحراوي جثة

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