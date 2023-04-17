مأساة حريق الإفطار الجماعي.. وفاة الضحية السابعة بحادث كرداسة البشع

واصلت مدينة كرداسة شمال الجيزة الاتشاح باللون الأسود، حيث سجلت المدينة وفاة الضحية السابعة في حادث انفجار أسطوانة غاز وقت الإفطار.

التفاصيل الكاملة لـ حريق عقار كرداسة

ولفظ طفل أنفاسه الأخيرة في حادث حريق كرداسة، ليرتفع عدد الضحايا إلى 7 أشخاص، فيما أجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، المكونة من الإدارة الهندسية بالمدينة، وأستاذ بكلية الهندسة، معاينة للعقار الذي التهمته النيران وأفادت أن العقار يحتاج لترميم ولا يوجد خطورة على العقارات المجاورة، وتم غلق العقار من قبل النيابة العامة، لحين انتهاء كافة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة، تلقت بلاغا قبل انطلاق مدفع الإفطار بدقائق قليلة، أفاد باشتعال النيران في عقار بشارع المشاتل من شارع المعسكر بدائرة مركز كرداسة شمال الجيزة، وبالإنتقال تبين انفجار أسطوانة غاز ومصرع 3 أطفال وإصابة 16 آخرين جراء الحادث.

حريق الإفطار الجماعي في كرداسة

وتم نقل المصابين إلى المستشفى والضحايا إلى المشرحة، حيث تبين بعد الحادث وفاة طفل وطفلة وزوجة عمهما، ثم طفل آخر اليوم، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات، وكانت أجهزة مديرية أمن الجيزة إنتقلت مدعومة بقوات الدفاع المدني إلى محل البلاغ، تبين بالفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالطابق الأرضي من عقار مكون من 3 طوابق.

أسفر الحادث عن 16 مصابا بحروق وكدمات وسحجات نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام، واشارت التحريات الى ان الحادث اسفر عن إصابة 16 شخصًا منهم محمود ناصر 34 سنة وابنه عبد الرحمن 11 سنة، مها أحمد حجازي 40 سنة بحروق من الدرجة الثانية وأحمد أحمد ناجي 14 سنة بحالة اختناق وصعوبة في التنفس.

وفاة 7 أشخاص في حريق الإفطار بكرداسة

كما أصيب رضيع يدعى حمزة فارس عمره عام بحروق من الدرجة الثانية وعواطف عبد الله 55 سنة بحالة اختناق، وردة خضر عبد الرازق 50 سنة بحروق 35 % بالجسم وشيماء خضر 19 سنة بحالة اختناق وكريم إبراهيم 7 سنوات وأخيه (يوسف 3 سنوات) والطفلة جومانة إبراهيم 3 سنوات.

كما اصيب الطفل محمد عادل مصطفى 5 سنوات وشقيقه أحمد 3 سنوات بحروق 50 % وانتصار ناصر عشري 30 سنة بحالة اختناق وسجدة محمود ناصر 4 سنوات وأختها وردة 5 سنوات بحروق من الدرجة الثانية إضافة إلى عاشور عبد الرازق 54 سنة وشقيقه عيد 50 سنة بحالة اختناق.