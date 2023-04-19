سامح شكري: الصراع في السودان داخلي وملتزمون بالحياد

قال وزير الخارجية سامح شكري إن بلاده "على اتصال مباشر" مع الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع على حد سواء.

وأضاف شكري في لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن طبيعة هذا الصراع، أنه داخلي، وبذلك يجب الحفاظ على الحياد والالتزام التام بأفضل الظروف للشعب السوداني.

وأشار إلى أنه سيتم فتح المزيد من خطوط الاتصال التي يمكن أن تؤدي إلى حوار سلمي في السودان.

ولفت إلى أن "مصر تقوم باتصالات تتعلق بسلامة جنودها، ومصر لديها العديد من المشاركين النشطين في مختلف مجالات بناء القدرات والحياة السودانية، كما نراقب عن كثب الوضع الحالي، وكيف يؤثر على جميع المواطنين المصريين في الأراضي السودانية ".