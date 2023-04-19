عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضرة مهرة.. صدى البلد يكرم دنيا المصري بعد تألقها في ضرب نار

دنيا المصري في ضيافة
دنيا المصري في ضيافة صدى البلد

حلت الفنانة دنيا المصري ضيفة في ندوة لتكريمها بموقع صدى البلد، بعد تألقها بالمشاركة في مسلسل ضرب نار، الذي يعرض وينافس بقوة ضمن الموسم الرمضاني الحالي. 

 

قدمت دنيا المصري دور “نوسة”، الزوجة الثانية للكوماندا جابر أبو شديد، الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، رغم حبه لزوجته الأولى “مهرة” ياسمين عبد العزيز. 

 

 

 

مسلسل ضرب نار 

 

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

 

مسلسل «ضرب نار»  تدور أحداثه في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات، ويقابل حب حياتها، ولكن تفرقهما الظروف.

 

ضرب نار ماجد المصري أحمد العوضى ياسمين عبد العزيز الفنان احمد العوضي شركة سينرجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر المبارك

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

أول قرار رسمي من الأهلي بشأن عقوبة إيقاف كهربا 12 مباراة

يقلب القضية وينهي العقوبة.. طلب وحيد لكهربا من لجنة الانضباط | ما هو ؟

2500 جنيه رسميا|آخر سعر للذهب وعيار 21 الآن قبل ساعات من العيد

المادة 65.. لوائح الفيفا تنصف النادي الأهلي في أزمة إيقاف كهربا

البحوث الفلكية يعلن عن موعد عيد الفطر واستطلاع هلال شوال

تعليق ناري من مهيب عبدالهادي عقب الخطأ في اسم كهربا بـ بيان الاتحاد

موضوعات متعلقة

انتصار شقيقة ماجد المصري في «ضرب نار»

إيمان السيد تنفي تصريحات منسوبة على لسانها عن مسلسل "ضرب نار"

العوضي عن «ضرب نار»: الكوماندا صعيدي بتاع كاوتش.. ولوشا معانا في المسلسل

الكوماندا.. أحمد العوضي يشارك جمهور بصورة من كواليس مسلسل ضرب نار.. شاهد

شاهد.. ماجد المصري وأحمد العوضي من كواليس مسلسل ضرب نار

شاهد.. العوضي يفاجئ ياسمين عبدالعزيز ويحتفل بعيد ميلادها فى تصوير ضرب نار

ماجد المصري يخطف الأنظار من كواليس "ضرب نار".. شاهد

جابر الكوماندا.. أحمد العوضي بكواليس ضرب نار في رمضان 2023

ترشيحاتنا

طفل العريش.. أدى الصلاة قبل دخوله غرفة العمليات بنية الشفاء

مدبولي: التوسع في تجربة المدارس اليابانية والنيل بالتعاون مع القطاع الخاص

شوقي علَّام يكشف حكم عمل المرأة في الشرع

حجازي: تكليفات رئاسية بتخصيص 20 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الاتصالات

السيطرة على حريق التهم ورشة خشب في فيصل

الجيش السوداني يعلن التصدي لهجمات ميليشيا الدعم السريع وتكبيدهم خسائر فادحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرة مهرة.. صدى البلد يكرم دنيا المصري بعد تألقها في ضرب نار

غيرت شكلها.. ملامح رنا رئيس حديث السوشيال ميديا | شاهد

من غير وزن زيادة.. خطوات بسيطة لتناول كحك العيد بأمان

زي المحلات.. طريقة عمل كحك العيد بخطوات بسيطة

فيديو

مستعد لرئاسة الزمالك.. ملخص تصريحات ميدو لبرنامج حبر سري| «فيديوجراف»

فجر وفساد.. الحوثيون يحولون مساجد اليمن إلى غرز |فيديوجراف

أحمد السقا يكشف أسرار وكواليس مسلسل حرب

الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات عيد الفطر | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ