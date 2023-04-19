ضرة مهرة.. صدى البلد يكرم دنيا المصري بعد تألقها في ضرب نار

حلت الفنانة دنيا المصري ضيفة في ندوة لتكريمها بموقع صدى البلد، بعد تألقها بالمشاركة في مسلسل ضرب نار، الذي يعرض وينافس بقوة ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

قدمت دنيا المصري دور “نوسة”، الزوجة الثانية للكوماندا جابر أبو شديد، الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، رغم حبه لزوجته الأولى “مهرة” ياسمين عبد العزيز.

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل «ضرب نار» تدور أحداثه في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات، ويقابل حب حياتها، ولكن تفرقهما الظروف.