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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالكميات.. مواقع تجميع وتخزين القمح في الشرقية لموسم 2023م

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن مواقع تجميع وتخزين القمح لموسم 2023م بصوامع وشون المحافظة. 

وأكد “غراب” أهمية محصول القمح الذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذي يتم توريده. 

وأشار إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أي معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

من جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن الأقماح المحلية لموسم 2023 يتم توريدها إلى 59 صومعة وهنجرا وشونة ومراكز تجميع مطورة حكومية تابعة للجهات الآتية: “البنك الزراعي المصري - شركة مطاحن جنوب القاهرة - شركة مطاحن شرق الدلتا - الشركة المصرية للصوامع والتخزين - شركة شمال القاهرة”، وجاءت كالآتي:

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32 مركز تجميع بإجمالي سعة تخزينية 394.340 طن.

15 شونة بإجمالي سعة تخزينية 26.888 طن.

8 صوامع بإجمالي سعة تخزينية 392.000 طن.

3 مراكز تجميع (مضرب) بإجمالي سعة تخزينية 19.572 طن.

1 هنجر بإجمالي سعة تخزينية 1920 طنا.

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