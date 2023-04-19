عرض رمضان.. خصم 23% على جوال سامسونج Galaxy M13

تتسابق مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في شهر رمضان وتكشف هذه الخصومات والعروض ذات الفترة المحدودة مع اقتراب عيد الفطر.

من ضمن العروض المميزة على موقع أمازون السعودية خصم 21 % على جوال سامسونج جالاكسي M13 LTE نسخة الذاكرة وسعة التخزين 4 جيجابايت رام و 64 جيجابايت روم الذي أصبح يباع حاليا بـ 549 ريال سعودي، في السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" كافة تفاصيل الجوال.

Samsung Galaxy M13

مواصفات Samsung Galaxy M13

يأتي مع شاشة عرض LCD مقاس 6.6 بوصة، بدقة وضوح 1080x2408 بيكسل وكثافة بيكسلات 400 نقطة لكل بوصة، ونسبة شاشة إلى هيكل 82.5%.

يتم تشغيل جوال سامسونج جالاكسي إم 13 بواسطة معالج وحدة مركزية من Exynos 850 بدقة تصنيع 8 نانو، ثماني النوى، مع تردد ميقاتي أقصى 2 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات الجرافيك من Mali-G52 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 5 جيجابايت رام وسعة تخزين 64 أو 128 جيجابايت روم، يمكن أن تتسع من خلال بطاقة microSDXC.

Samsung Galaxy M13

يحزم جوال سامسونج جالاكسي إم 13 بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة بقدرة 15 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13 وواجهة مستخدم One UI Core 4.1، مع وزن إجمالي 192 جم وأبعاد طول 165.4 ملم وعرض 76.9 ملم وسمك 8.4 ملم.

يأتي جهاز سامسونج مع إعداد كاميرا ثلاثية، مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا ثانية فائقة الاتساع بدقة 5 ميجاببكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابيكسل مع فلاش ليد وتقنية HDR وتصوير بانوراميأما كاميرا السيلفي فهي بدقة 8 ميجابيكسل.

يدعم جهاز سامسونج اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band وبلوتوث 5.0, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS ونظم ملاحة أخرى GLONASS, GALILEO, BDS مع مستشعرات بصمة الأصابع وتسارع وبوصلة.