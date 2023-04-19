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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد أسبوع| محمد سامى يفجر مفاجأة خاصة بـ مي عمر

محمد سامى و مي عمر
محمد سامى و مي عمر

كشف محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، مفاجأة بشأن زوجته الفنانة مي عمر، وقال إن هناك مسلسل جديد سيتم تصويره خلال أسبوع، لـ الفنانة مي عمر.

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سر استبعاد مي عمر من مسلسل جعفر العمدة.. محمد سامي يوضح

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محمد سامي ردا على هجوم زينة: نفرح بنجاح جعفر العمدة أولا

ورد محمد سامي على سؤال “ هل هذا سيكون الجزء الثاني من مسلسل لؤلؤ، وقال إنه ليس من أنصار عمل جزء ثاني لـ أي عمل، خاص به، وأن هذا المسلسل جديد”.

أكد محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، أن زوجته مي عمر، لم يكن لها دور في مسلسل جعفر العمدة، موضحًا أن مي لم يعرض عليها أي دور بالمسلسل.

ولفت محمد سامى خلال حواره مع قناة العربية، إلى أن كل نجاح يكون له وقت، ومي لها مسلسلات مختلفة، مضيفا أن مي تشارك في مسلسل هذا العام ولكن ليس معه.

 

وأشار محمد سامي إلى أن مى كان لها مسلسلات قوية مع ياسر جلال، ولكن الآن ليس أى دور يتماشي معها.

 

وتابع: "رمضان 2023 كان لمي أفكار، ولى أفكار مختلفة، ولذلك عملت فى مسلسل آخر".

وأوضح أن كلام البعض بشأن " مى ومحمد بيشتغلوا مع بعض" لن يؤثر فيه.

محمد سامى جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة الفنانة مى عمر مسلسل لؤلؤ لؤلؤ

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