واحد من الناس يهدي عم محمد مبلغ 7 آلاف جنيه لمساعدته

خصّص برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، المٌذاع عبر فضائية “الحياة”، حلقة اليوم لمساعدة السيد محمد، أحد عاملي النظافة.

والتقى الإعلامي عمرو الليثي، مع السيد عامل النظافة، قائلا:" مقيم في إمبابة واعمل عامل نظافة، ويومي يبدأ من السابعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً".

واسترسل:" لدي 3 أولاد وعندي 50 عام.. وإحنا في نعمة واحسن من ناس كتيرة".

وأكمل:" ربنا يخلي الرئيس السيسي سهل علينا الدنيا والمواصلات".

وأهدى الإعلامي عمرو الليثي مبلغ 7 آلاف جنيه، مساهمة من البرنامج له ليساعده على الحياة.