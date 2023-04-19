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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لدي طفل عنده 10 سنوات| أخت جعفر العمدة تكشف مفاجأة لأول مرة

أخت جعفر العمدة
أخت جعفر العمدة

كشفت الفنانة دعاء حكم، أنها تقوم بدور صباح شقيقة جعفر العمدة، بـ مسلسل جعفر العمدة، مع الفنان محمد رمضان.

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وأضافت خلال حوارها على تن، أن دراستها بعيدة عن التمثيل، ولكن حبت مجال التمثيل، ودخلت المجال، من خلال مسلسل قوى وهو جعفر العمدة.


ولفتت إلى أن العمل مع محمد سامي، ومحمد رمضان، إضافة لـ أى فنان، وأنه كانت تسعى لتقديم أفضل مت ليدها.


وأشارت إلى أنها مستعدة للعمل مع محمد سامى فى أى دور، معلقة :" بلغت محمد سامى أنا عايزه اشتغل معاه تاني".


وكشفت دعاء مفاجأة لأول مرة، قائلة :" انا عندي طفل 10 سنوات، و الجميع يعتقد اننى صغيرة جدًا".
 

دعاء حكم شقيقة جعفر العمدة جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة محمد رمضان

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