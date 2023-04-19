ركلة جزاء ضائعة.. تعادل سلبي بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بأبطال أوروبا

انتهى الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأهدر النرويجي إيرلينج هالاند، ركلة جزاء لصالح فريق مانشستر سيتي في الدقيقة 37.

وشهد الشوط الأول، سيطرة كبيرة من لاعبي بايرن ميونخ على الكرة، مع ضياع أكثر من تسديدة تجاه المرمى.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد - أوباميكانو - كانسيلو - دي ليخت.

خط الوسط: كيميتش - جورتيسكا - ساني - موسيالا - كومان

خط الهجوم: تشوبو موتينج.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: مانويل أكانجي – جون ستونز – روبين دياز- ناثان آكي

خط الوسط: رودري – إلكاي جوندوجان – كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا – جاك جيريليش – إيرلينج هالاند

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز فريق مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في ملعب الاتحاد على بايرن ميونخ.