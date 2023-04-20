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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكيلو بـ 15 جنيهًا .. مفاجأة فى أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

صدى البلد

تشهد أسعار الأرز حاليا استقرارًا كبيرا فى الأسواق،  وذلك بعد ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية حتى وصل سعر كيلو الأرز ببعض الأماكن إلي 30 جنيهًا،  ولكن سرعان ماتم طرح الأرز بأسعار مخفضة فى منافذ الدولة كمنافذ الزراعة والتموين

أسعار الأرز بمنافذ الزراعة 

يتم طرح كيلو الأرز بمنافذ الزراعة ، ومعرض خير مزارعنا لأهالينا بحديقة الأورمان ب 15 جنيهًا،  وذلك لتخفيف العبء على المواطنين.

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الكيلو بـ15 جنيهًا في هذا المكان.. مفاجأة فى أسعار الأرز اليوم

أسعار العدس والفول بالزراعة 

يباع سعر كيلو العدس بالمنافذ ب 34 جنيها فى حين أنه يصل إلي 50 جنيها فى الخارج ، ويصل سعر كيلو الفول البلدي إلي 15 جنيها. 
 

أسعار الأرز اليوم 

ارتفع سعر طن الأرز الشعير  إلى 19 ألف جنيه، وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، نحو 27.400 جنيه للطن.

أما أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة» بالأسواق المحلية سجلت 19.200 جنيه للطن ، ووصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، على سعرها عند 26.500 جنيه للطن.

أسعار الأرز للمستهلك 

يتراوح سعر كيلو الأرز للمستهلك من 25 إلى 30 جنيهًا على حسب النوع والمنطقة

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