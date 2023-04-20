شريف عبدالمنعم : ما فعله الشناوي كان رد فعل بعد استفزاز لاعب سموحة

أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق، أن ما فعله الكابتن محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي، مع لاعب نادي سموحة، كان رد فعل بعد استفزاز لاعب سموحة.

وأضاف خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن ما فعله الشناوي رد فعل، وأن ما فعله الشناوي أمر غير مقبول، ولكن حدث معه استفزاز.

ولفت إلى أن الشناوي ارتكب خطأ، و الشناوي قائد الأهلي، وعليه أن يتمالك نفسه، ولا يفعل أخطاء.

وأشار إلى أن المشكلة فى هذه اللقطة عدم تدخل الحكم، وخروج الشناوي جاء أثناء تقدم الأهلي 2 صفر.

ولم يرد على سؤال " هل من الممكن أن يكون هناك طبيب نفسي، يجلس مع لاعبي الأهلي بعد المشكلات الأخيرة".