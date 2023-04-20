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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة: مبنى شرم الشيخ الجديد ذكي يضمن رفاهية الخدمة للمواطن وراحة الموظف

فودة في افتتاح المبني
فودة في افتتاح المبني

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مبني مدينة شرم الشيخ الجديد ليس مجرد مبني ذكي و بيئي ولكنه يضمن رفاهية الخدمة للمواطن وراحة الموظف بالإضافة لاستخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية باسرع وقت .
جاء ذلك خلال الافتتاح التجريبي لمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد 
محافظ جنوب سيناء يفتتح مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد للتشغيل التجريبي علي انغام   اغنية " تحيا مصر ياريس... ياريس تحيا مصر" اداء كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات و الاغنية تأليف وتلحين دينا صالح، توزيع موسيقي محمد صالح.
وأشاد المحافظ بأعمال المبني مشيدا بدور المشاركين في هذا الصرح الاستشاري والمنفذ وجميع الجهات المعاونة والجهاز التنفيذي للمحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن مبنى مجلس المدينة الجديد من المباني صديقة البيئة، كما يعد من المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة.

وتابع المحافظ ان المبنى ليس مجرد مبنى حكومي  تقليدي ولكنه مبني تفاعلي يضمن التفاعل بين متلقي ومقدم الخدمة، ويضمن رفاهية الخدمة للموظفين والمواطنين، ويسهل تقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة من التحول الرقمي الذي يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.

ولفت المحافظ ان المبني ملحق به الحديقة المركزية المقامة على مساحة 110 آلاف متر مربع بمنطقة وتضم عددا من البحيرات ومولا تجاريا، وعددا من البنوك ونافورات حديثة، فضلا عن أعمال التشجير وتنسيق الموقع، وأعمال التجميل والإضاءة الليلية وهي تعتبر متنفسا واسعا لزوار وأهالي وضيوف مدينة شرم الشيخ.

حيث تسهم  المساحات الخضراء بشكل فعال في امتصاص أطنان الكربون سنويا في اطار الحفاظ علي البيئة بشرم الشيخ نظيفة خالية من الملوثات.

وقام المحافظ خلال الافتتاح بتفقد المركز التكنولوجي للمواطنين مشددا علي حسن معاملة الجمهور وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، كما تفقد مركز خدمات مصر، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
وفي سياق متصل   محافظ جنوب سيناء، بتكريم الدكتور مهندس كرم معوض الاستشاري العام لمشروع مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، واللواء مهندس ولاء حجازي رئيس الشركة المنفذة، والمهندس خالد الغنام رئيس الشركة المنفذة للحديقة المركزية بشرم الشيخ.
 

مبني شرم الشيخ الجديد

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استشاري التنفيذ كرم معرض

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اخبار شرم الشيخ مبني شرم الشيخ الجديد رفاهية الخدمة

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