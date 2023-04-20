الفسيخ شكل تاني .. وجبة الدمايطة أول أيام العيد

يعد الفسيح الدمياطى ، وجبة رئيسية أول أيام عيد الفطر المبارك لكل الأسر الدمياطية، اعتادوا على تناول الفسيخ أول أيام العيد وهى احد طقوس الدمايطه.

طقوس الدمايطه واكل الفسيخ بالعيد

ولأهالي دمياط طقوسا وعادات خاصة خلال عيد الفطر المبارك، حيث يهربون من حرارة الجو إلى شواطئ رأس البر للاستمتاع بالعيد، كما يتناولون وجبة الفسيخ والرنجة كوجبة أساسية أول أيام العيد وهى عادة قديمة لدى الدمايطة.

وتعود عادة أكل الفسيخ الى الأسرة الفرعونية الخامسة أول من تناول الفسيخ "السمك المملح"، إذا قاموا بتصنيعه عن طريق تجفيف وتمليح سمك البوري، وتوارثت أغلب الشعوب العربية صناعة الفسيخ وتناوله بشكل واسع؛ خاصة في عيد الفطر المبارك.



يفضلون شراؤه عن تصنيعه بالمنزل

بالنسبه لعادات الدمايطه في أكل الفسيخ، فانتازيا شرؤاة من سوق السمك قبل ساعات من عيد الفطر المبارك، فبرغم ارتفاع الأسعار الا انهم يفضلون شراؤه عن تصنيعه بالمنزل.

سعر كيلو الفسيخ يصل إلى ٣٠٠ جنيه

شهدت الأسواق في دمياط، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة والفسيخ والرنجة،فالسعر تبدأ من ١٤٠ جنيه وتصل إلى ٣٠٠ جنيه حسب الحجم.

يقول خالد خميس، صاحب محل ، أن قبل أيام من عيد الفطر يبدأ موسم بيع الفسيح وهذا العام تصادف أنه هذا الأسبوع كان أيضا الاحتفال بيوم شم النسيم ولكن نظرا لانة تصادف يوم شم النسيم في شهر رمضان ،فالدمايطة فضلوا شراء الفسيخ أول أيام عيد الفطر المبارك .

وأشار الى ان الاسعار تتراوح من ١٤٠ جنبه إلى ٣٠٠ جنيه وهناك إقبال من المواطنين على شراؤه فهذه إحدى عادات وطقوس الدمايطه تناول الفسيخ أول أيام العيد.

https://fb.watch/j-sH5LntbJ/?mibextid=Nif5oz