قبل أيام من عيد الفطر.. تحرير 54 محضرا تموينيا في دمياط

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة على الغزاوى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات يومية على الأسواق لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لمحاربة الجشع والتدليس والمغالاة فى الأسعار.

وقامت المديرية بشن عدة حملات بنطاق المحافظة على المحلات العامة ومحلات بيع الأسماك والرنجة ومستلزمات العيد ومحطات تعبئة الغاز والوقود.

وأسفرت عن ضبط 36 محضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى وعدم الاعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور والتحفظ على 10 شيكارة عدس زنة 10 كجم مجهولة المصدر فضلا على عدد 12 محضر مخالفة مخابز بلديه وطباقى مع 6 محاضر مواد بترولية لعدم الإعلان عن سعر استبدال أسطوانة الغاز.

وتم تشكيل غرفة عمليات لتكثيف الرقابة على الأسواق خلال عطلة عيد الفطر المبارك.