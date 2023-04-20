خطة استراتيجية كبرى لتطوير نهر النيل .. 8 محاور أساسية تعرف عليها

تسعى الدولة لتطوير منشآتها ومرافقها وتحسين بنيتها التحتية طمحاً في الوصول بالمصريين إلى حياة كريمة كاملة من كافة الجوانب والمؤسسات، ومن أهم ما تسعى الدولة لتطويره للاستفادة منه ومن موارده دائماً هو شريان الحياة في مصر نهر النيل.

وفي هذا الإطار أعلنت الدولة عن خطة استراتيجية كبرى لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات.

خطة للتطوير في نهر النيل

خطة للتطوير على نهر النيل

وتلقى وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، تقريرًا اليوم الأربعاء، من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض فيه أعمال صيانة الهويس الإضافي لقناطر إسنا الجديدة.

وقال سويلم إن أعمال صيانة الهويس الإضافي لقناطر إسنا الجديدة تأتي ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التي تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير الري أنه يتم بشكل متواصل تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكل عناصرها والتي تتضمن:

بوابات أوناش جنازير أجهزة تشغيل التصوير أسفل المياه الجسات داخل وخارج المنشآت أعمال الحقن الترميم

وذلك لضمان تشغيل كل المنشآت المائية على الوجه الأمثل، كما يتم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للهويسين الملاحيين بقناطر إسنا أسبوعيًا وشهريًا، وفق برنامج محدد بمعرفة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بالوزارة، ويقوم فريق الصيانة والتشغيل بأعمال الإصلاحات الفورية للأعطال؛ لضمان قيام الهويسين بكل المهام والأنشطة المطلوبة منها، بأفضل أداء وبأعلى كفاءة وأقل نسبة أعطال.

خطة للتطوير في نهر النيل

تفاصيل خطة التطوير

يقوم فريق الصيانة والتشغيل بتنفيذ العمرات والصيانات الجسيمة للهويس الإضافي من خلال تطبيق منظومة التشغيل الذاتي، حيث تمت أعمال صيانة لعدد (3) بوابات لجنابيات الهويس الإضافي، وسيتم قريباً البدء في تأهيل بوابة الجنابية الرابعة -والتي تقوم بملء وتفريغ حوض الهويس- للمحافظة على زمن الملء والتفريغ .

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- تحديث الخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية لاتخاذ القرارات المناسبة لإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة .

2- الانتهاء من أعمال الجسات لـ23 قنطرة طبقا لمخرجات الخطة الاستراتيجية.

3- الانتهاء من المرحلة الثانية من عملية تدعيم قناطر زفتى وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة، وإنهاء صيانة عدد من القناطر والأهوسة.

4- العمل على إنشاء قناطر ديروط الجديدة، وتحديث أنظمة تشغيل بوابات سد دمياط وبوابات مفيض إسنا، وصيانة قنطرة كفر ربيع.

5- طرح عمليات لصيانة وتدعيم قناطر الصالحية وشهاب الدين وسقف مفيض دمياط .

4- التجهيز لطرح عملية إنشاء قنطرة بحر مويس وتدعيم قنطرة الباجورية، والبت في عملية صيانة وتدعيم بوابات قناطر إدفينا.

5- دراسات بيئية للمشروعات، وتنفيذ دراسات لـ3 قناطر ضمن مشروع بحر البقر وقنطرة فم ترعة الباجورية

6- العمل على تنفيذ دراسات لتحديث منظومة تشغيل قناطر الدلتا ، ومشروع قنطرة بحر مويس.

7- دراسات مستقبلية لتأهيل قنطرة فم أبو الأخضر ، وإستكمال دراسات ثبات منشآت القناطر ، ودراسة حماية الأجزاء الخرسانية أو الحديدية بالقناطر المعرضة للمياه الغير عذبة.

8- تقييم أعمال التدعيم التى تمت لبعض القناطر وتطبيق آليات الإستفادة منها بالقناطر الأخرى.

وتم إنشاء الهويس الإضافى لقناطر إسنا فى عام 2008 بغرض تطوير وتسهيل الملاحه النهرية وتقليل زمن عبور العائمات السياحية بهويس قناطر إسنا والمتوجهة من الأقصر إلى أسوان والعكس، وكذلك عدم توقف الملاحة النهرية والحركة السياحية فى فترات صيانة الأهوسة، ويوجد بالهويس الإضافى 4 بوابات رئيسية تسمح بدخول وخروج العائمات السياحية والمراكب، كما يوجد 4 جنابيات تقوم بملء وتفريغ حوض الهويس.

خطة للتطوير في نهر النيل

أهم المعلومات حول قناطر إسنا

تم بناء قناطر إسنا القديمة عام 1908 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني عند الكيلو 169 علي نهر النيل للتحكم في تدفق المياه أثناء فترة الفيضان وتحسين الملاحة في مجري النهر وضمان استمرارية ري زمام ترعتي أصفون والكلابية

القديمة عام 1908 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني عند الكيلو 169 علي نهر النيل للتحكم في تدفق المياه أثناء فترة الفيضان وتحسين الملاحة في مجري النهر وضمان استمرارية ري زمام ترعتي أصفون والكلابية وتتكون القنطرة من 120 فتحة عرض كل منها 5 متر تفصل كل واحدة عن الأخري بغلة عرضها 2 متر كما أن كل 20 فتحة تكون مجموعة تفصلها عن الأخري بغلة عرضها 4 متر بالإضافة إلي هويس ملاحي طوله 80 متر وعرضه 16 مترا والقناطر مصممة لتتحمل فرق توازن 2.5 متر تم زيادته إلي 5.1 مترا بعد أن تم تعلية القناطر في عام 1945

وفي عام 1994 تم بناء قناطر إسنا الجديدة خلف القناطر القديمة بحوالي 1200 مترا وذلك لتوفير المياه اللازمة لسد الاحتياجات المتزايدة للري وكذلك لإمكانية توليد طاقة كهربائية تقدر بحوالي 635 جيجاوات ساعة سنويا وفضلا عن ذلك تطوير الملاحة النهرية عن طريق إنشاء هويس يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين كبيرتين في وقت واحد وكذلك زيادة الحمولة علي الطريق الذي يربط بين ضفتي نهر النيل إلي 70 طنا بدلا من 20 طنا

مكونات قناطر إسنا الجديدة

1- السد الركامي :

يقع في الناحية الشرقية لمجري نهر النيل والغرض منه انحصار تدفق مياه النيل في هذه الناحية وهو عبارة عن طبقات من الركام يعلوها طبقات رملية وتربة زلطية وأخيرا دكة حجرية علي سطح السد.ويتخلل جسم السد ستارة من الخرسانة البلاستيكية تمتد حتي الطبقة الغير منفذة. ويبلغ طول السد 520 مترا وعرضه عند القاع 225مترا بينما يبلغ عرضه عند القمة 15 مترا أما ارتفاعه فيصل إلي 22.5 مترا .

2- المفيض :

يقع المفيض أيسر السد المصمت والغرض منه الحفاظ علي منسوب المياه الطبيعي أمام القناطر عند منسوب (79.00 ) مترا وكذلك تنظيم الفيضانات العالية التي يقارب تصرفها 7000 م3في الثانية ويبلغ طولها 173 مترا عند القمة وعرضها 35 مترا وتتكون قناة المفيض من 11 فتحة عرض كل منها 12 مترا وهذه الفتحات مزودة ببوابات نصف قطرية

3- محطة الكهرباء :

تتصل محطة الكهرباء بالهويس الملاحي بالبر الأيسر لنهر النيل عبر حوض التجميع ويبلغ طولها 110 مترا وعرضها 60 مترا ويتم توليد الكهرباء عن طريق ستة تربينات كبسولية متصلة مباشرة بالمولدات الكهربائية ويتم نقل الطاقة المولدة والتي تقدر بحوالي 90 ميجاوات في الساعة إلي محطة كهرباء إسنا.

4- الهويس الملاحي :

يقع في الناحية الغربية لمجري نهر النيل ويتكون من حجرتين ويبلغ طوله 160 مترا وعرض الحجرة الواحدة 17 مترا أما الغاطس الملاحي فلايقل عن 3 متر .والهويس مجهز ببوابتين مروحيتين وبوابتين من النوع المنزلق وكذلك كوبري علوي مفصلي.

يتم ملء الهويس عن طريق قنوات جانبية متصلة بفتحات في أرضية الهويس تسمح بالحصول علي المناسيب الملائمة لانتقال الوحدات النهرية بين أمام وخلف القناطر. ويتم التحكم في غلق وفتح بوابات الهويس وبوابات القنوات الجانبية بواسطة شبكة الكترونية متقدمة .